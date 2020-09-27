對發票號碼「頭尾夾擊」大獎飛了！兒子吐真相　人夫臉綠

統一發票最新一期7、8月對獎號碼已經出爐，不少人已經拿起收集兩個月的發票開對，期盼能跟財神來個相遇。但就有網友分享自己對發票的時候，發現自己拿了1000元獎項號碼的「頭尾」，中間中獎的數字卻不翼而飛，讓他超傻眼，直到兒子回想起當時狀況揭開真相，他才恍然大悟，貼文引發熱議。

▲網友分享自己對發票時，頭尾號碼都拿了，獨漏能中一千元的號碼。（圖／翻攝爆廢公社公開版）