對發票號碼「頭尾夾擊」大獎飛了！兒子吐真相　人夫臉綠

統一發票最新一期7、8月對獎號碼已經出爐，不少人已經拿起收集兩個月的發票開對，期盼能跟財神來個相遇。但就有網友分享自己對發票的時候，發現自己拿了1000元獎項號碼的「頭尾」，中間中獎的數字卻不翼而飛，讓他超傻眼，直到兒子回想起當時狀況揭開真相，他才恍然大悟，貼文引發熱議。
原PO在「爆廢公社公開板」貼文指出「當時候，到底發生了什麼事......？」只見他貼出的照片中，是兩張在某購物中心消費的發票，其號碼為「60177283」、「60177281」但根據最新一期開出的頭獎號碼，其中一組為「53227282」，原PO怎麼樣也想不透，為何拿了7283跟7281就是沒有7282，也讓他與1000元的獎金擦肩而過。
經過網友一番討論後，原PO出面表示已經釐清真相「昨天我兒子說他記得，因為我買完麵包他又說要喝牛奶，所以我又拿了一瓶牛奶去結帳.....這中間時間已經先被一個客人結帳，就這樣剛好錯過財神爺」讓他大嘆不補買還不會這麼扼腕。
而真相曝光後，不少網友紛紛回應「那沒辦法了，天註定的」、「財神爺過門而不入，擺明是你的獎卻飛了」、「原來是這樣啊，還有很多猜是老婆拿去對哈哈XD」、「可惜了！下一期再接再厲，不要再補買了哈哈」。（編輯：張嘉哲）