神準！約會前下大雨會怎做　測出「擇愛態度＆適合職業」

每個人在學生時期，一定都做過各種大大小小的興趣、人格測驗，這些測驗不外乎是幫助你了解適合的科系、未來該選什麼職業，但是不是每個人長大開始工作後，都有照著測驗結果走，其實並不然。現在換艾菲爾老師要幫你測測看你適合哪一種職業與你的擇愛態度，快邀請好友一起來測看看吧！
Q：你與心儀的對象約好今天要共進晚餐，這間餐廳是你們半個月前就事先預定好的超人氣餐廳，如果超出預約時間就必須重新預約，不保留位置，就在剩下不到10分鐘的路程上，突然一陣傾盆大雨，讓你們倆的衣服全溼了，此時的你會怎麼做？
A、直接取消
B、打車趕去
C、雨中狂奔
D、先躲雨再說
E、打電話到餐廳爭取時間
F、讓心儀對象決定怎麼做
答案A、直接取消：航空業
選擇A代表你很適合航空業。不管是機師、空服員、地勤等都是有可能的，你果斷堅決且眼光精準的個性，加上能夠獨立思考的能力，使你十分適合自行做決定，這對於不管是空服員或者是機師來說，都是很重要的能力。看看身旁的好友選到什麼吧？如果跟你選的一樣，代表你們是個性相投的知己，適合一起創業！
擇愛態度：在愛情中你需要一個能真心懂你的人，知道你的原則，不會輕易越線惹你不開心，懂得尊重你的對象。
答案B、叫車趕去：工程師
選擇B代表你滿適合往工程師之路走。你的個性膽大、心細，加上善於觀察微小事物，很少因為瑣事而感到煩躁，善於剖析判斷麻煩事務的你，頭腦看得出相當靈光，不過適時給自己一些喘息丶休息空間，或許做事會更事半功倍。看看身旁的好友選到什麼吧？如果跟你選的一樣，代表你們是個性相投的知己，適合一起創業！
擇愛態度：在愛情中你需要一個非常有包容力的人，溫柔地接收你的一切，耐心的陪伴著你，就算你忽冷忽熱，也能理解你。
答案C、雨中狂奔：餐飲業
選擇C代表你很適合餐飲服務業。你的個性不怕吃苦，也同時擁有十足的耐心和勇氣，加上不容易被小挫折打倒的特點，讓你容易在大環境下生存。你待人和善、謙卑有禮，不管在職場上還是朋友間，都相當受到歡迎，持續保持以和為貴的性格會為你帶來好運。看看身旁的好友選到什麼吧？如果跟你選的一樣，代表你們是個性相投的知己，適合一起創業！
擇愛態度：在愛情中你需要一個能百分百支持你的人，他能跟隨著你的腳步，跟你一起向前走，在你身邊當你的心靈支柱。
答案D、先躲雨再說：教師
選擇D代表你很適合當人民教師。平時的你喜歡閱讀、吸收新知，擁有滿腔的好奇心與求知欲，對於學習不遺餘力，加上冷靜、沉穩、內斂的個性，讓思路能更加清晰，對他人溝通上也是相當有耐心，任職當一位教師並非是件困難之事。看看身旁的好友選到什麼吧？如果跟你選的一樣，代表你們是個性相投的知己，適合一起創業！
擇愛態度：在愛情中你需要一個全心全意愛著你的人，兩個人只要一個眼神就能知道對方的想法、一個擁抱就能消除心中的疲累。
答案E、打電話到餐廳爭取時間：醫療業
選擇E代表你滿適合往醫療業走。極喜歡挑戰困難任務的你，有一顆強大的企圖心和野心，來顯示出自己所擁有的極佳辦事能力。經歷越複雜的事，就顯得你越興致勃勃，只要將越棘手的事交給你辦，這事穩妥當，讓人感覺很靠譜。看看身旁的好友選到什麼吧？如果跟你選的一樣，代表你們是個性相投的知己，適合一起創業！
擇愛態度：在愛情中你需要一個能百分之百信任的人，他成熟穩重，說出來的每句話都能合理的說服你，讓你信服，讓你很依賴他的建議，甚至覺得不能沒有他。
答案F、讓心儀對象決定怎麼做：影視業
選擇F代表你頗適合影視業這個圈子，平常就幽默風趣、創意靈活，常是朋友、同事間的點子王，加上支配能力了得，一件事若由你來主導，肯定能把所有細節打理得服服貼貼，鮮少遺漏小細節的你也顯現出細心特點，加上善解人意的個性，人脈王的稱號當之無愧。看看身旁的好友選到什麼吧？如果跟你選的一樣，代表你們是個性相投的知己，適合一起創業！
擇愛態度：在愛情中你需要一個跟你一樣積極正向，不要遇到小事就頻頻抱怨，充滿負能量的對象。（編輯：賴詠璿）
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