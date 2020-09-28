用「洗手乳」洗到爆血！她細看瓶子臉綠　網笑：最慘開箱

國內新冠肺炎疫情趨於緩和，而防疫其間也讓民眾養成的戴口罩、勤洗手、消毒的好習慣，讓各式傳染病傳染率降低。近日，就有網友抱怨，用了一年的洗手乳，雖然很大罐，但卻讓她洗到手指乾裂甚至流血，正當她想看看剩多少時，真相卻讓她傻眼，貼文也引起熱議。

▲網友發覺，底下寫著「碗盤洗滌液」，才知道這不是洗手乳。（圖／翻攝自《爆怨公社》 ）