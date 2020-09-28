用「洗手乳」洗到爆血！她細看瓶子臉綠　網笑：最慘開箱

國內新冠肺炎疫情趨於緩和，而防疫其間也讓民眾養成的戴口罩、勤洗手、消毒的好習慣，讓各式傳染病傳染率降低。近日，就有網友抱怨，用了一年的洗手乳，雖然很大罐，但卻讓她洗到手指乾裂甚至流血，正當她想看看剩多少時，真相卻讓她傻眼，貼文也引起熱議。
原PO在《爆怨公社》表示，自己都有勤洗手的好習慣，而這瓶洗手乳已經洗了一年多，想說這家真的很不一樣，比別家都大罐，但奇怪的是，自從用這罐洗手乳洗，食指的關節都乾到爆開，偶爾會有裂痕流血，擦護手霜也不見好。
原PO指出，前陣子想說看看，到底還剩下多少，可以換別的洗手乳，結果一拿起來看到最下面有一行小字「碗盤洗滌液」，「我竟然洗了一年，才發現它是洗碗精，洗碗精到底印什麼溫和護手、雙手不乾澀，手印那麼大要幹嘛」，不過發現它是洗碗精停用之後，手都不會再爆血了。
許多網友看到也紛紛回應，「抱歉，我不爭氣的笑了」、「這標語真的很像洗手乳耶」、「嘴角忍不住上揚 」、「要去檢查視力了啦」、「都不覺得這洗手乳特別大罐嗎」、「太可愛了吧，竟然一年後才發現」、「買的時候，洗手乳跟洗碗精應該不會放在同一區才對」、「真的忍不住笑出來」。
還有網友說，「下次使用前請看說明」、「 就是因為洗多了會傷手，所以才要特別添加護手成份」、「最慘烈的開箱文 」、「你用肥皂加肥皂網袋就好，還比較省」、「乍看之下真的覺得洗手乳」、「字沒有很小啊 」。
根據《健康2.0》報導，長庚醫院皮膚科醫師黃毓惠提醒，洗碗精去油力強，不宜用來洗手，建議每次用洗手乳及清水洗淨雙手，擦乾後馬上用護手霜保護，可以避免乾裂，一般凡士林的保護效果最好。（編輯：許智超）