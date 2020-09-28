上班族應酬不喝酒遭酸！過來人「1句話」反嗆　全場狂讚

職場人都特別注意社交，不同行業也希望透過社交，得到更多合作機會，但這些場合總會遇到要喝酒的情況，但不愛喝酒的人要怎麼面對呢？近日，就有網友提出疑問，「會討厭愛喝酒的人嗎？」貼文一出也引起網友的熱烈討論。

▲網友認為，不討厭喝酒的人，但是非常討厭嘴你不喝酒的人。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自 《pixabay》）