上班族應酬不喝酒遭酸！過來人「1句話」反嗆　全場狂讚

職場人都特別注意社交，不同行業也希望透過社交，得到更多合作機會，但這些場合總會遇到要喝酒的情況，但不愛喝酒的人要怎麼面對呢？近日，就有網友提出疑問，「會討厭愛喝酒的人嗎？」貼文一出也引起網友的熱烈討論。
原PO在《PTT》表示，他最近認識一些很愛喝酒的人，出去吃飯聚會，總是會喝去喝酒，常常聚會前說喝一杯，結束後喝了不知道幾瓶去，有的還因為酒駕被抓，而自己是滴酒不沾，覺得酒不好喝又傷身，出門在外總是以牛奶或開水代替酒精。
原PO指出，最近一直被調侃不喝是因為太年輕，或沒喝過好喝的酒之類的，自己聽了其實覺得很不開心，「我也失戀過、被上司弄過、被教授弄過，但我就覺得沒必要喝酒，為什麼好像變成我是太菜才沒喝酒啊」，因此最近對愛喝酒的人很厭惡，「請問大家會討厭很愛喝酒的人嗎？」
其中有個網友的一句話，讓大家都認同「不討厭喝酒的人，但是非常討厭嘴你不喝酒的人」，其他網友也回應，「喝酒還好啦，酒品不好的真的很討厭」、「那是你遇到酒品差的」、「看酒品吧，不是每個愛喝的都討人厭」、「討厭的是酒品不好又很愛一直喝的人」、「比較討厭會發酒瘋的」、「你說的這種叫做酗酒」。
還有網友也說，「愛喝是個人自由，但要開車我會先幫他把警察叫過來」、「酒駕完全不行」、「看情況跟態度，但酒駕真的不用說」、「酒品不好沒關係，酒駕真的母湯」、「酒品差又會酒駕，你還是別跟他們當朋友吧」、「現在還是有人會酒駕，真的很扯」。（編輯：許智超）
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