生日竟收到「過期＋贈品」禮物！女傻愣　全場想一招反擊

不少人過生日時，通常都會收到親朋好友送的生日禮物，對此，也有一名女網友分享本是開心的過生日，結果朋友送禮物給自己，回家卻發現這兩個禮物竟然有一項已經「過期」了，不僅如此，另外一個還是個「贈品」，讓她無奈發文。

該名女網友在臉書社團《爆怨公社》發文，她PO出兩張照片，從圖片上可以看到，是原PO友人所送的禮物，一個是保健食品益生菌，另一個是SK-II保養品，怎知回家仔細一看，益生菌已經過期了三個月，而SK-II則是印著「贈品不得轉售」的字樣。

▲女網友在臉書社團《爆怨公社》發文。（圖／翻攝自《爆怨公社》）