生日竟收到「過期＋贈品」禮物！女傻愣　全場想一招反擊

不少人過生日時，通常都會收到親朋好友送的生日禮物，對此，也有一名女網友分享本是開心的過生日，結果朋友送禮物給自己，回家卻發現這兩個禮物竟然有一項已經「過期」了，不僅如此，另外一個還是個「贈品」，讓她無奈發文。
該名女網友在臉書社團《爆怨公社》發文，她PO出兩張照片，從圖片上可以看到，是原PO友人所送的禮物，一個是保健食品益生菌，另一個是SK-II保養品，怎知回家仔細一看，益生菌已經過期了三個月，而SK-II則是印著「贈品不得轉售」的字樣。
雖然是開開心心地過生日，朋友送禮物也是出自心意，但是卻收到已經無法使用的東西，還是讓原PO心中百感交集，友人可能是不想再另外花錢買禮物，拿家中現成的物品來送給她，但這也讓原PO在文中表示「請問大家如果收到這樣的生日禮物，大家會開心嗎」？
貼文一出，引起網友熱議，「好爛，不如不送」、「過期的我不行，贈品可以」、「超沒心的，根本是在清自己的庫存」、「這還不如不要送，說句生日快樂不就好了，我收過過期一年的品牌洗面乳＋化妝水呢！朋友還好意思說我是她的好姐妹呢」、「我收過，過期就丟啊，朋友也有可能不知道」；也有網友提出「一招」反擊，「放著下次送回去給他」、「你就收著下次再送他當生日禮物」。（編輯：郭佩蓉）