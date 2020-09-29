2020只剩下3個月，從現在起到年底前，你的人生會遇到什麼樣的奇蹟好運呢？快跟著知名命理老師艾菲爾一起來測測看吧！

假設在一間酒吧裡，有4組客人正在等餐上來，你覺得哪組客人的餐點會先送到？是「A.托腮女士」、「Ｂ.鬍子男子」、「Ｃ.兩人一組」還是「Ｄ.條紋光頭」呢？

結果分析

答案Ａ.托腮女士





選到這張「月亮」牌，代表年底前的奇蹟在「錢財真的來了！」月亮有淨化的含義，過去你缺錢的生活將告一段落，破財的生活也要告別了，衰神被你趕走，財神要進來了！選擇月亮的朋友，近期趕快去買張彩票，不管獎金如何，小錢變大錢的機會多，你的財運將是抵擋不住的。請你一定要相信自己的財氣，一旦你扎扎實實的接到了財氣，喜氣將接二連三地發生在你身邊。





答案Ｂ.鬍子男子





選到這張「審判」牌，代表年底前的奇蹟是挽回遺憾，特別是感情上象徵重新、再次確認彼此感情關係。這張牌代表著「復活與重生」，過去因吵架而負氣分手的情侶，或因父母反對、雙方觀念不和的伴侶，年底前將有新機會與新轉變降臨，彼此都願意放下身段，破鏡重圓，兩人感情反而因此更恩愛了。另外，過去遺失的重要物品或想挽回的人事物，年底前也將得到圓滿的機會。



▲直覺誰的餐點會先送到？測年底前你將有什麼「奇蹟好運」？（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）

答案Ｃ.兩人一組





選到這張「戀人」牌，代表年底前的奇蹟在人際、戀愛互動上。這張牌象徵「上天的祝福」，單身者最近生活會有一個新對象出現，就算你目前的生活圈完全沒新對象，你也會在未來2、3個月內，與你的閨蜜、同學、家人來一趟旅行，也有可能被邀請參加不少的朋友聚會，享受美食、購物。這段時間，你的友情、愛情都能美好提升，這一次次的邀約及聯誼，都是你認識新朋友的機會，生活當中也會趨於滿足狀態，是適合渡假、享樂生活的好時光。





答案Ｄ.條紋光頭

選到這張「戰車」牌，代表年底前的奇蹟會發生在工作上，事業中貴人出現，前景大好。「戰車」象徵「熱情與勝利」。年底前，你的事業將會大翻盤，機會又重新降臨在你的頭頂，本來你想要的東西錯過了、本來你被人誤會了，年底前都很有機會撥雲見日，重新獲得上司的青睞、客戶的肯定，使你在工作、職場、事業當中，能得到重新的定位，被看重、發揮潛能，更有強大的升官加薪機會。（編輯：許苡晴）



