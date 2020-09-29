歲月不饒人！媽曬1年前「巴斯光年柚」　網笑歪：是老年

說到中秋節，柚子肯定是佳節不可或缺的要角，許多民眾會趁這個一年一度的團聚機會，發揮創意在柚子外皮上雕刻出造型或字樣，分享給親朋好友欣賞，最近就有一名媽媽在臉書社團分享，自己去年幫孩子做了一個「巴斯光年造型」的柚子，因為做工實在太精細、畫的相當用心捨不得丟掉，特地保留到今年，沒想到現在又拿出來一看，卻被「歲月摧殘」過後的巴斯光年嚇到，畫面曝光引起網友討論。

這位媽媽在臉書《爆廢公社》中PO文提到，每年中秋孩子們的學校都會舉辦「造型柚子大賽」，許多家長都會用盡心思來製作，而去年原PO就不甘示弱的做了一個巴斯光年的造型，希望能幫助孩子贏得比賽，殊不知帶到學校後才發現，剛好錯過了比賽時間，讓她灰心大喊「誰懂我的晴天霹靂！」，決定留下這顆柚子今年再戰。

不過天不從人願，今年學校竟然沒有舉辦柚子比賽，無奈的原PO這時只好重新找出那顆放了整整一年的巴斯光年，只見這顆柚子經過一年的「淬鍊」後，雖然已經發黃，巴斯光年的臉上也佈滿皺紋，但原PO也驚訝的直呼「放了整整一年，居然沒有壞也沒有臭」。

▲被歲月無情摧殘的巴斯。（圖／翻攝自臉書《爆廢公社》）

事後原PO也忍不住笑著表示「歲月不饒人，巴斯光年老了」，不少網友看到這個畫面也紛紛被逗翻，紛紛爆笑回應「沒有拉皮好恐怖」、「巴斯光年變巴斯老年了」、「保濕沒做好」、「為什麼有派大星的港覺」、「多了些滄桑感，有故事啊」、「一年真的老太多了，老到認不出來是誰」、「我以為是魔法阿嬤！」。（編輯：楊智傑）