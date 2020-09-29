老婆有錢有房！要「兒跟她姓」原因曝　男氣炸：當我入贅

不少人結婚以後，才發覺夫妻間會遇上的問題非常多，對此，也有一名男網友發文抱怨，和老婆結婚生子後，老婆要求女兒的姓氏一定要和她姓，這讓他非常不能接受，直呼「別人知道還以為我是入贅的」，更曝光原因，貼文一出，引起網友熱議。

該名男網友在臉書粉專《靠北女友my girl》發文，表示自己承認老婆家有錢，當初結婚不收聘金、婚禮一半以上費用也都是老婆出的，在結婚前也靠自己在台北市買房子，而自己則是月入六萬，認為老婆賺得比自己多，負擔家庭開銷很正常，老婆也沒為此事生過氣。

▲男網友在臉書粉專《靠北女友my girl》發文。（圖／翻攝自《靠北女友my girl》）

▲男網友不認同老婆要求女兒和她姓。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

貼文一出，引起網友熱議，「其實一人一個蠻公平的，也可以先說好，如果因為她沒打算生第二個，第一個就要去改姓」、「結婚過程也沒有照傳統啊！姓什麼就要照傳統？」、「自己選的，不要怨懟」、「好的都想往自己身上蹭，不對的都怪別人」、「她有開口要求女兒跟她姓已經很尊重你，不然等她懷兒子你就準備被她離婚」。（編輯：郭佩蓉）



