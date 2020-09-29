老婆有錢有房！要「兒跟她姓」原因曝　男氣炸：當我入贅

不少人結婚以後，才發覺夫妻間會遇上的問題非常多，對此，也有一名男網友發文抱怨，和老婆結婚生子後，老婆要求女兒的姓氏一定要和她姓，這讓他非常不能接受，直呼「別人知道還以為我是入贅的」，更曝光原因，貼文一出，引起網友熱議。
該名男網友在臉書粉專《靠北女友my girl》發文，表示自己承認老婆家有錢，當初結婚不收聘金、婚禮一半以上費用也都是老婆出的，在結婚前也靠自己在台北市買房子，而自己則是月入六萬，認為老婆賺得比自己多，負擔家庭開銷很正常，老婆也沒為此事生過氣。
原PO也提到，「但是現在女兒出生為什麼一定要跟妳姓？」，也曝光原因，因為老婆認為自己的姓氏「很特別」，但原PO卻不以為意，認為法律規定是一回事，在傳統上都是跟爸爸姓，直呼「妳還不是跟妳爸姓？」，更表示若以後別人問到這件事，不知該怎麼回答以外，還會被他人誤會成自己「是入贅的」。
原PO和老婆說要回去問爸媽的意見，結果老婆竟然就生氣了，這也讓原PO感到非常不解，認為這有什麼好氣的，這種事情也需要經過爸媽同意，再怎麼說，孫女也是他家的長孫，更氣憤直呼「什麼叫如果第二胎是兒子再跟我姓？如果妳之後決定不生了，只生一個呢」？
貼文一出，引起網友熱議，「其實一人一個蠻公平的，也可以先說好，如果因為她沒打算生第二個，第一個就要去改姓」、「結婚過程也沒有照傳統啊！姓什麼就要照傳統？」、「自己選的，不要怨懟」、「好的都想往自己身上蹭，不對的都怪別人」、「她有開口要求女兒跟她姓已經很尊重你，不然等她懷兒子你就準備被她離婚」。（編輯：郭佩蓉）