你的好友也上榜？遇到「5星座」三生有幸　3者千萬別得罪

快來看看你的好友有沒有這些人！星座命理專家艾菲爾老師表示「大家不知道有沒有這種經驗，跟某些人在一起，就像是會喘不過氣，但跟另一類人在一起，卻是心曠神怡」，心理會影響生理，我們若都能挑選讓自己感到舒服的好友，長命百歲就不是夢，同時分享會讓人長命百歲的「5星座好友」，以及千萬不能得罪的「3星座」。

▲艾菲爾老師分享會讓人長命百歲的「5星座好友」，以及千萬不能得罪的「3星座」。（示意圖／翻攝自Pixabay）