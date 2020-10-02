你的好友也上榜？遇到「5星座」三生有幸　3者千萬別得罪

快來看看你的好友有沒有這些人！星座命理專家艾菲爾老師表示「大家不知道有沒有這種經驗，跟某些人在一起，就像是會喘不過氣，但跟另一類人在一起，卻是心曠神怡」，心理會影響生理，我們若都能挑選讓自己感到舒服的好友，長命百歲就不是夢，同時分享會讓人長命百歲的「5星座好友」，以及千萬不能得罪的「3星座」。
射手座：
跟射手座學瀟灑忘記年齡壓力是許多疾病之源，想要長命百歲，擺脫煩憂是必經之路，而射手座就是消除煩惱的大師，跟他們相處，你會發現原本如海嘯般的大事，其實是可以輕輕放下的小事，甚至他們會影響你的人生觀，何必在意這麼多呢？何必事事都計較呢？當然射手這瀟灑的個性也是雙面刃，他們待人接物粗心魯莽，可能會無意間傷人，但若學會放寬心，何嘗不是跟他們當朋友的另一種修練。
金牛座：
金牛座健康達人讓你長命百歲，想要長命百歲，心態健康固然重要，身體上的保養更是關鍵，通常在辦公室或身邊親朋好友中，總會有這麼一類人，身上帶著常備藥，腦袋裝著健康知識，是保養身體的大師，而這類人又以金牛占多數，他們對穩定、高品質生活超講究，當然不會忽略對身體的照顧，身為他們的朋友可以得到他們熱情的建議，甚至受到他們的影響，成為獨當一面的照顧身體大師。
摩羯座：
跟摩羯座學耐力永不服老大家應該都有見過一類老人，他們已經老到不知歲數，但身體卻極為硬朗，共通點在於他們個性硬、心態強，簡單來說就是不服老，而摩羯座就有成為這類強悍老人的潛力，跟他們當朋友，會受到他們的激勵，甚至被他們推著跑，不能在工作、生活各方面偷懶，對魔羯而言，長命百歲很簡單，就是身心不斷的動，永遠不要停下來，小心太懶惰消極，可是會被魔羯「用力」提醒哦。
雙魚座：
雙魚座粉紅泡泡完美抗老所有美麗的女子都會成為老婆婆，但只有少數老婆婆有著青春的內心，粉紅泡泡少女心就是抗老的終極武器，如果你身邊有雙魚座的朋友，他們就是人生長跑的潛力選手，溫柔貼心讓你相處起來開心，天真浪漫讓你情緒也受到感染，好像時時回到青春年華的自己，原本因為年紀而厚重起來的心靈，因為雙魚朋友而放輕鬆了，原來生活還是有浪漫的一面，赤子之心沒有保存期限。
巨蟹座：
巨蟹座溫暖呵護讓你過得舒服，每一次遇到困難時，如果都有人願意聽你傾訴，給你慰藉，那就不會痛苦了，這聽起來有點任性，但卻對心理健康大有幫助，而巨蟹朋友，就是我們身邊的心靈導師，無論是情傷、被上司罵、跟家人吵架，他們都會認真的關心你，提供最真摯的情感支持，每一次對他們哭訴完，就像是在清涼的溪裡把自己洗滌乾淨，當然你不會真把他們當垃圾桶，但不得不說，巨蟹的溫暖，會成為你對抗生命不順遂的重要動力，能夠有這樣的朋友，可說是三生有幸。
此外，艾菲爾老師也提醒大家，千萬別得罪「處女、天蠍、雙子」3種星座的朋友，直言「得罪他們鐵定會短命呀！」（編輯：賴詠璿）
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