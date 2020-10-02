他滑手機限時動態嚇傻！驚見「+9凌虐工人大叔」：快報警

現在科技越來越達，人手一機的時代來臨，也可以在社群軟體上分享自己的影片、照片。近日，就有網友發現，有人在IG（instagram）的限時動態上傳凌虐人的影片，光影片部分至少14段，其中被打的男子還因疼痛跟驚嚇而尿失禁，貼文也引起網友撻伐。
原PO在《臨時工粗工清潔員》貼出一系列的影片，從內容可以看到，工人大叔的右臉頰被打到突起，甚至倒在地上尿失禁顫抖，這也讓原PO氣憤說「把無還手之力的人打成這樣，打的時間加虐待，長達四到五個小時，聽說是做工的同事，竟然還叫旁邊你的小弟幫忙打，真的太誇張了」。
從貼文也看到，施暴的兩名男子甚至坐在一旁大笑錄影， 打人的男子把人踹倒在地上後，仍然還不斷往被害人腰部背部猛踹，還在限時動態加上文字來汙辱他，原PO也強調「雖然不清楚影片中的男子是做了什麼事，但是這種動私刑又拍成影片，還很自豪的放上網路，讓人真的很想問問這些人是怎麼了？」
許多網友看完也相當氣憤，「檢察官應該很喜歡你這種的，收集證據實在是太簡單了」、「直接報警了」、「好扯，怎麼會這樣子打人」、「太誇張了，動用私刑」、「自己把證據po上網，非常優秀，看來是想打完人進去吃免錢飯的」、「不懂這年頭為什麼打人都要錄影」、「同樣都是做工的為什麼可以欺負人」、「這種人也只是敢欺負比他們弱勢的」。
對此，根據《ETtoday》的報導，目前新莊警方已介入此案，後續處理尚待釐清。（編輯：許智超）