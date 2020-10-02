他滑手機限時動態嚇傻！驚見「+9凌虐工人大叔」：快報警

現在科技越來越達，人手一機的時代來臨，也可以在社群軟體上分享自己的影片、照片。近日，就有網友發現，有人在IG（instagram）的限時動態上傳凌虐人的影片，光影片部分至少14段，其中被打的男子還因疼痛跟驚嚇而尿失禁，貼文也引起網友撻伐。

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