梁靜茹6度擦身金曲獎！鄉民曝「2點」神分析：心疼卻合理

第31屆金曲獎所有獎項今（4日）凌晨全數頒出，魏如萱奪下最佳國語女歌手獎，讓叩關第六次的梁靜茹再度陪榜。對此，就有網友好奇提問「梁靜茹巔峰時期是被誰擋住的？」貼文一出也引起網友的熱烈討論。

▲網友猜測，可能是因為「不會自己寫歌寫詞」。（圖／台視提供）