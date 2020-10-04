和男友家人聚餐遭冷落！她先離席被罵「7字」　全場戰翻

在熱戀中的情侶，難免都會碰到要跟對方朋友，或是家人聚餐的時候，但如果是不熟的人，另一半還冷落妳，是否會覺得難受？近日，就有網友抱怨，跟男友的家人一同出去吃飯卻被冷落，覺得尷尬就先行離開，但卻被男友責罵，貼文也引起網友討論。

▲有一方的網友認為是男生的問題，但也有網友認為女生的做法也不應該。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自 《pixabay 》）