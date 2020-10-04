和男友家人聚餐遭冷落！她先離席被罵「7字」　全場戰翻

在熱戀中的情侶，難免都會碰到要跟對方朋友，或是家人聚餐的時候，但如果是不熟的人，另一半還冷落妳，是否會覺得難受？近日，就有網友抱怨，跟男友的家人一同出去吃飯卻被冷落，覺得尷尬就先行離開，但卻被男友責罵，貼文也引起網友討論。
原PO在《爆怨公社》表示，昨晚男友有跟家人約好吃燒烤，男友也一直不斷邀請自己，結果去了之後，男友就把她丟在旁邊，因為覺得很尷尬，所以就一直站在旁邊，後來開始吃到一半大家都在聊天，也插不上話題，「結果我自己藉故離開飯桌，然後自己離開了」。
原PO指出，後來男友打電話過來，不高興的說「妳非常不尊重我」，雖然有告訴他覺得很尷尬，「你也不想跟我說話，倒不如我先離開，不然我也吃不下」，但最後還是吵架了，這也讓原PO想問「這是我的問題嗎，我這樣真的很沒禮貌嗎？」
許多網友也紛紛回應，「那種被晾在一邊的尷尬場面，覺得丟臉、又氣又委屈」、「一起吃飯不照顧妳，還自己顧著聊天這樣真的很不ok」、「我覺得男生很有問題，明知道妳和家人不熟，還不帶著妳融入他們家，超級不貼心」、「男生這樣很不會做人」、「被當外人的感覺真的很差」。
不過也有網友說，「第一次見面尷尬是正常的，但你擅自離席，還沒有打招呼」、「不要突然離開，也要跟他家人講一下吧」、「妳沒有跟長輩打過招呼再離開，這樣真的不太好」、「可以靜靜的待著等到結束，不然長輩會覺得不被尊重」。
綜合網友意見，男生確實不應該這樣讓女生尷尬，甚至還不帶著她融入他們家，但女生這樣獨自離去也不應該，會讓人感到不受尊重，所以兩人應該要是互相體諒，才能避免這個問題。（編輯：許智超）