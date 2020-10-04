拿鑽戒浪漫求婚！他竟遭女友「飛踢」踹下海　萬人全笑翻

求婚對男友來說總是費盡苦心，為了要給女友一個最驚喜的求婚，可能要會拿著鑽戒對愛人求婚。近日，國外一名攝影師分享一段求婚影片，男子站在小艇上，拿起戒指向另一艘小艇的女友求婚，兩人深情擁吻後，男子卻慘遭「飛踢」，貼文也引起熱議。

▲女友因為重心不穩跌倒，沒想到卻一腳踢中男子。（圖／翻攝自《Theo Shantonas Twitter》 ）