拿鑽戒浪漫求婚！他竟遭女友「飛踢」踹下海　萬人全笑翻

求婚對男友來說總是費盡苦心，為了要給女友一個最驚喜的求婚，可能要會拿著鑽戒對愛人求婚。近日，國外一名攝影師分享一段求婚影片，男子站在小艇上，拿起戒指向另一艘小艇的女友求婚，兩人深情擁吻後，男子卻慘遭「飛踢」，貼文也引起熱議。
根據外媒報導，英國倫敦攝影師提歐（Theo Shantonas）在推特分享一段影片，從畫面中可以看見，一名戴著紅色帽子的男子正從碼頭快步走上停靠著的小艇，接著慢慢靠近另一艘小艇，來到女友面前時，他拿出鑽戒求婚後，女友馬上驚喜地用手摀住嘴巴，兩人也深情擁吻。
從貼文可以繼續看到，這時因為女友突然重心不穩，一腳誤踩油門，導致小艇馬上往前爆衝，這也讓她當場摔倒，沒想到的是，男子原本想伸手幫忙，卻被女友跌倒時腿一抬，一腳直接踢下海，讓原本紀錄兩人的提歐急忙放下相機，衝上前幫忙。
許多網友也紛紛回應，「這一定是最難忘的一次求婚，以後可以說給小孩聽」、「那戒指還在手上嗎」、「根本搞笑片的情節」、「我希望這是個電影場景」、「太好笑了，永生難忘」、「也許這飛踢就是女方的答覆了」、「男生是不是要重新考慮這場婚姻了」、「絕對是一個令人難忘的建議，但戒指在哪」、「以後千萬不要這樣求婚」。
事後，提歐又發了一篇文回應，「感謝上帝，所有人都平安無事，而且女方還答應了求婚。」（編輯：許智超）