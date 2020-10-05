老外搭文湖線曝最強司機　網友驚呼：確定沒違法？

根據The China Post報導，台灣的捷運經常被外國人拿來大大誇讚「準時、乾淨又不會煞煞停停」，然而由於搭捷運的人大部分都在趕路，有多少人真的知道是誰讓大家安全抵達目的地？

影片中，小孩很專注的握著把手望向前方的軌道，認真的「駕駛」文湖線的捷運。