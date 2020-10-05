老外搭文湖線曝最強司機　網友驚呼：確定沒違法？

根據The China Post報導，台灣的捷運經常被外國人拿來大大誇讚「準時、乾淨又不會煞煞停停」，然而由於搭捷運的人大部分都在趕路，有多少人真的知道是誰讓大家安全抵達目的地？
對此，近期一對外國家長就貼出一則影片，裡面的金髮小男孩坐著台北文湖線的第一車廂彷彿開著捷運。影片貼出後瞬間爆紅，父母也在影片下方開玩笑的表示北捷現在雇用的司機為為加入工會的四歲童工。
影片中，小孩很專注的握著把手望向前方的軌道，認真的「駕駛」文湖線的捷運。
由於文湖線為中運量捷運，車廂的設計和其他北捷線有所不同，也因此已有將近四年的時間變成全自動話、無駕駛的捷運。
即便如此，外國人一看到馬上蜂擁而上在影片下方熱烈回應，表示：「他開的那麼好卻沒被加入工會真是太離譜了！」
原PO也開玩笑的加入討論寫道：「我對此感到非常反感」而其他網友也馬上回應「四歲兒童在搶我們的工作！而且還是外國人！」
Reddit網友也開玩笑的點出孩子手上的紋身貼紙，指稱從「新司機」的「刺青」就看得出來他一定是有黑道關係的。
搞笑的影片也讓許多網友回憶起小時候坐在第一車廂的快樂時光。
其中一名網友表示這是「台北最好、不用花錢的兒童娛樂設施」得到其他人熱烈回應，也有人馬上跳出來以「曾經為孩子的我」身份表示認同。
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