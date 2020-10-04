父子夢見同個人！他醒來聽3歲兒驚吐「1句話」　全場鼻酸

某些人可能會有被「託夢」的經驗，而大多數的人都覺得，是因為太過於思念，所以才會在夢中相見，但如果也有另一個人也夢到呢？近日，就有網友分享，自己的哥哥前陣子因腦血管破裂離世，有天晚上他突然夢見哥哥，起床後更聽到3歲的兒子說出一段話，讓他感到相當震驚。

▲網友隔天起床卻聽見，自己3歲的兒子說「昨天大伯有來」。（示意圖／翻攝自《 Unsplas》）