父子夢見同個人！他醒來聽3歲兒驚吐「1句話」　全場鼻酸

某些人可能會有被「託夢」的經驗，而大多數的人都覺得，是因為太過於思念，所以才會在夢中相見，但如果也有另一個人也夢到呢？近日，就有網友分享，自己的哥哥前陣子因腦血管破裂離世，有天晚上他突然夢見哥哥，起床後更聽到3歲的兒子說出一段話，讓他感到相當震驚。
原PO在《靈異公社》表示，前陣子哥哥因為腦血管破裂離世，昨晚出現在自己夢中，告訴自己放不下老婆跟孩子，「老婆只是家庭主婦，什麼都不會，孩子們也還小，不知道他們以後該怎麼辦？」原PO也在夢中回「哥你放心，我看大嫂很堅強，一定沒事的，真的不行還有我們ㄧ家人可以幫忙」。
原PO指出，哥哥接著向他提出請求，麻煩自己照顧他的老婆跟孩子，雖然已經有家庭了，但還是在她們需要的時候，幫忙盡一下父親的責任，見原PO點頭答應後，哥哥隨即眼眶泛紅、帶著欣慰的表情，拍了拍原PO肩膀，最後從門口離開。
原PO說，起床後依然記得與哥哥的對話，但3歲兒子起床後，突然告訴他「爸爸，大伯昨天晚上有來我們家耶，他抱抱我，說要我乖乖長大，然後就走了」，這也讓原PO非常驚訝，因為兒子也只見過哥哥三次，而且也沒跟兒子說哥哥過世的事情，「哥，放心去吧，天塌下來有我幫你頂著」。
許多網友也紛紛回應，「滿滿的洋蔥」、「好兄弟，還好有你，他才可以安心的走」、「有這樣手足之情，真的難能可貴」、「哥哥非常信任你」、「最後一句話讓我好感動」、「很棒，人間處處有真情，祝好人一生平安」、「你是個可以讓哥哥安心的好弟弟，祝福你們一家」。（編輯：許智超）