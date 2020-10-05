台灣健保要漲了！眾嗆「乾脆廢掉」　殘忍下場曝：這不行

隨著健保財務近幾年來越來越吃緊，先前衛福部就有傳出有意調漲健保收費，而在日前，衛福部長陳時中出席健保國是論壇提及，台灣健保開設25年已走到一個分水嶺，調漲保費勢在必行，盼民眾是以「投資健康」的概念看待健保費用調漲。對此，就有網友討論「如果把健保廢掉跟調漲保費會選哪一個？」貼文引發熱議。

▲網友討論台灣健保未來走向。（圖／翻攝PTT）