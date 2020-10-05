台灣健保要漲了！眾嗆「乾脆廢掉」　殘忍下場曝：這不行

隨著健保財務近幾年來越來越吃緊，先前衛福部就有傳出有意調漲健保收費，而在日前，衛福部長陳時中出席健保國是論壇提及，台灣健保開設25年已走到一個分水嶺，調漲保費勢在必行，盼民眾是以「投資健康」的概念看待健保費用調漲。對此，就有網友討論「如果把健保廢掉跟調漲保費會選哪一個？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「現在因為政府真的沒錢了！很窮、入不敷出，錢要用在刀口上，所以不得已一定要動健保，不然健保長期虧損，總不可能一直拿錢去填，所以說健保倒掉跟調漲健保費用只能選一個，你會選哪個？」
貼文一出，網友紛紛回應「當然是健保調漲啊！想什麼」、「如果廢掉的話，沒錢的人又生病真的會很慘」、「還是調漲好吧...現在說要廢的都沒老過生病過」、「等你老了就知道健保有多重要，說要廢掉的，這想法真的不行」、「覺得可以漲價或提高自付額，但不能倒」。
不過，也有網友認為「與其討論這個，先抓浮報的醫院吧」、「無效醫療解決就不會倒了，否則一直漲價只是鼓勵逛醫院，醫生是很爽，收入增加，這次漲完過幾年還是跟你說要破產，沒完沒了」、「小病通通改自費啊，不然什麼病都跑醫院，這才是問題根本吧」、「天天去醫院領藥的，繳的保費跟兩年看一次病的一樣多，不倒才有鬼，民間醫療險哪一家敢這樣亂給付」。
而對於健保議題，陳時中日前也提到，正因疫情來襲，台灣更應重視健康，投資健保，讓國人健康更有保障，他了解調漲不是單純討論漲或不漲，需要國民共同討論。（編輯：張嘉哲）