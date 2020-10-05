小孩話題吵翻天！男友「神觀念」讓她不解　網卻一致認同

男女交往光是有感情還不夠，兩人的生活習慣與觀念都必須互相磨合，尤其在金錢觀上的差異更往往會引發爭執。近日，就有網友抱怨，和男友討論到生小孩話題，對方竟認為「如果無法讓小孩喝星巴克就不要生」，令她非常不解，貼文也引起熱議。
原PO在《PTT》表示，最近跟男友討論生小孩的問題，自己的觀點是，生小孩主要是教育跟觀念還有陪伴的問題，可是對方覺得說，除此之外，『如果無法』讓小孩喝星巴克就不要生」，原PO覺得很疑惑，咖啡店那麼多幹嘛一定要星巴克？
原PO指出，對方認為星巴克才是品質跟生活，其他的都不如不要喝，甚至要買得起iPad給小孩才要生，這樣的歡念和她十分衝突，「我自己從小到大也是大學才有手機，大家覺得這樣子的價值觀正確嗎？」
許多網友看完卻認同男友，並說男友的意思應該是，要達到一定收入水平再生小孩，並不是真的強調咖啡或3C產品的品牌，只是拿高價位商品來舉例，實際上想傳達的概念就是「生活品質需要由經濟支撐」。
還有網友也說，「感覺是意指生小孩後的生活品質要一樣」、「他意思是能維持像樣的生活」、「男友舉例不當，但是概念是對的」、「同意生活品質需要財富支撐的概念，你說的教育其實也是需要花費的」、「我比較認同你男友的說法，你要有餘力讓小孩不煩惱錢的問題」、「他強調的是物質生活不能低」。（編輯：許智超）