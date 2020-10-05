小孩話題吵翻天！男友「神觀念」讓她不解　網卻一致認同

男女交往光是有感情還不夠，兩人的生活習慣與觀念都必須互相磨合，尤其在金錢觀上的差異更往往會引發爭執。近日，就有網友抱怨，和男友討論到生小孩話題，對方竟認為「如果無法讓小孩喝星巴克就不要生」，令她非常不解，貼文也引起熱議。

▲面對男友的看法，網友們卻一致認同。（示意圖／翻攝自《pixabay 》）