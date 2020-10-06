準到爆！肚子餓時會選哪種食物吃？秒解你的「真實性格」

人類是非常複雜的動物，有時連自己都不一定瞭解自己，究竟真實的你是怎樣的人呢？根據《Look Pretty 美日誌》報導，其實透過從你的某些選擇，也能看出你真正的個性，趕快來測測看吧！

假設現在你的肚子非常餓，但目前只有上圖中4樣食物可選，你會想吃哪一種呢？答案將分析出你的「真實性格」。

結果分析





A、漢堡





你總是把自己封閉著，不願意打開心房，讓人感覺你很有距離感，但事實上，你很渴望得到愛的關懷，只有認識很久、很熟悉你的人才懂得你的溫暖善良。無論是怎樣的情誼，對你來說都非常重要，你很珍惜身邊的朋友及愛人，因此也很容易感受到背叛，你需要更愛自己、珍惜自己一點，才會有更適合的人來到你身旁。



B、白飯





你是個完美主義的人，總是在雞蛋裡挑骨頭，因此很多時候會覺得自己被壓到喘不過氣。對你來說，人與人之間，誠信是最重要的，若有人對你說謊，你會毫不猶豫的掉頭就走。同時，你也很在乎別人對你的評價，你希望能成為他人眼中完美的人，但人總有缺點，你需要學會接納自己的所有，才能成就更好的自己。



C、包子





你的個性很隨和，不喜歡起爭執，但這樣的你，總會活在別人的期待裡，常常為了迎合別人而犧牲自己想做的事。不僅如此，你也是個很念舊的人，無論是多久以前的回憶，你都會牢牢記得，甚至是已經逝去的愛情，也會記著過往的點點滴滴。





D、炒麵

你就像個孩子，總是有天馬行空的想法，你很愛幻想，會藉著幻想幫助自己舒緩壓力，因此你是個不太記仇的人，有不開心的事都會很快就拋到腦後，你也很隨和不計較，身邊的朋友都很喜歡你，在團體中是大家的團寵。（編輯：許苡晴）



