21歲男月入35K！媽「孝親費算法」曝光　眾愣：直接負債

現代年輕人剛出社會起薪不高，不少人都只能壓低日常支出來擠出存款。不過就有女網友意外得知男友媽要求的「孝親費算法」，竟然等於男友「每個月都在增加負債」，內幕曝光也讓不少人傻眼。
一名女網友在《Dcard》發文提到，「男友今天21歲月薪3萬5，薪水都是直接進戶頭，但提款卡跟存摺都是在他媽媽那，並且不讓他自己管錢，男友媽每個月只給他3千生活費，連電話費也包含在內，剩下的錢全部任由她管理，等於每月有3萬2都被拿走，每個月男友媽都會寫一張記帳單，有關於這個月的支出」，原po也簡單說明男友媽的算法，「3萬2的貼補家用+3千生活費+當月的卡費=兒子這個月的花費，因此在男友媽那裡他每個月都在負債」。
更扯的是，男友媽媽卻還要她去在職專班進修，但學費書籍錢卻都還要兒子自付，身上沒現今的兒子只能刷卡，但這些多餘的費用仍被列在「媽媽記帳單」，此外男友媽媽一直沒在工作，讓原po認為相當不合理。
誇張過程曝光後立刻掀起討論，不少人也紛紛傻眼，「每個月發薪水等於增加負債耶，好厲害的算法」、「這媽媽確定是親生的嗎？把兒子當賺錢工具耶」、「兒子也有問題吧，被這樣對待沒半句話？」「一個月3000還活得下去，有神快拜」、「養兒防老的最佳典範」、「媽媽觀念很恐怖，但是明知不合理卻不懂得抗議默默逆來順受的男友更恐怖」。（編輯：潘毅）