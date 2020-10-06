21歲男月入35K！媽「孝親費算法」曝光　眾愣：直接負債

現代年輕人剛出社會起薪不高，不少人都只能壓低日常支出來擠出存款。不過就有女網友意外得知男友媽要求的「孝親費算法」，竟然等於男友「每個月都在增加負債」，內幕曝光也讓不少人傻眼。

▲男友媽媽的孝親費算法，讓不少網友傻眼。（圖／翻攝Dcard）