專訪／林俊憲看修憲　國民黨徹底「搞錯了」

蔡英文總統宣示在第二任期內展開修憲，民進黨立委林俊憲接受《今日新聞 NOWnews》專訪指出，國民黨談到修憲就很畏懼，但他覺得國民黨搞錯了；他指出「下修讓18歲擁有公民權」應是各政黨的共識，如此一來修憲才有可能通過，台灣的修憲門檻高到離譜，可能真如大家所說「是一個不正常的國家」。林俊憲說，目前每個政黨對於修憲各有主張，但台灣的修憲門檻是全世界最高，也是最困難的，如果沒有政黨的高度共識，根本不可能修憲。目前最大共識在於「18歲公民權」，如果要修憲通過，必須要有四分之三以上的國會席次通過，然後公民複決，需要公民數的一半同意，大概950萬票以上，這樣的數字，就算單一政黨支持 ( 蔡英文2020年總統得票數 817 萬票創下史上紀錄 )，在國會即使通過，在民眾複決的公投上，也很難通過。林俊憲指出，現在各政黨是展開修憲的第一步，不過在修憲的時候，不會只有「18歲公民權」這個議題，各黨一定會提出對憲法的不同想像。大家都丟出來討論，也是一個過程。例如他覺得，台灣要不要解決憲政上的矛盾？台灣是一個變形的雙首長制，到底台灣是總統制，還是內閣制？總統現在有權無責，憲法逼一個民選的總統，強迫她授權給行政院長全權施政，顯然不合理，也違反人性，畢竟總統是民選的，應該對選民負責，結果總統只能退居幕後，大家要不要解決和討論？林俊憲說，更大的議題是台灣的定位問題。台灣要不要務實的定位為「台、澎、金、馬」？他知道有的政黨支持，有的政黨很恐懼且反對，相信修憲過程會很精采熱鬧，但也必要，才能吸引民眾注意，也讓大家知道，修憲的門檻可能動不了。林俊憲分析，全世界幾乎只有台灣的憲法把國會113席入憲，這個要不要討論？連國會開會的日期，二月一日、九月一日，全都入憲，導致立法院想要改開會時間，都必須先修憲，這很荒謬。林俊憲表示，過去定這樣的時間，可能有當時的政治妥協或背景，如果已經妨害憲政推動，是不是要修改？對於修憲門檻是否應下修？林俊憲表示，適度的調整是必要的，因為憲法不可能千年、百年都適用，總有一天必須被修改。台灣現在的修憲門檻，當時就是「不讓你動」，但是「就是不讓你動的憲法」卻極度不合理 。因為國會要4分之3席次同意，又要有公民複決總數的二分之一以上同意， 這根是一個「不讓你有任何改變機會」的憲法門檻，以後如果真的產生憲政危機，根本不可能去動它。談到「制憲好？還是修憲好」？林俊憲說，不管是制憲或修憲，都需要社會的高度共識。 基本上自己制定一個新的憲法，當然時間最快，因為有時候修老房子，比蓋新房子更困難，會枝枝節節，不過既然已經是所謂的憲法，現在門檻已經很難「修」，當然就更難「制」，修憲都做不到，怎麼去制憲？以政治實際面的可行性，他覺得修憲也許應該先走。林俊憲也說，現在如果要制憲？國民黨絕對不敢，不敢修憲或制憲，這就是台灣「不正常國家」的地方，因為這不僅涉及我們國家自己的問題， 還可能牽涉兩岸、國際問題，還要考慮共產黨的反應，會不會引起區域的紛爭？「 這也是台灣的不幸，否則誰不知道台灣的憲法早就不合用，為什麼還在那邊那麼痛苦」？對於怎麼看蔡易餘主動撤案，拿掉「刪除國家統一」的修憲提案？林俊憲表示，這是民進黨目前爭論中的兩派，一派認為，你不用去提這個，因為我們已經是主權獨立的國家，統一根本是一個不存在的議題，那些文字留在哪裡，沒有人會去在意；民進黨另一派認為，文字在那邊，會影響到其他法案的推動。林俊憲認為，那些文字是當年被強加進來的意識型態，已經不符合現在台灣的民意走向，甚至現在年輕人很多都不知道法條竟然有這一句。民進黨大多數的立委支持把這句話拿掉，最近會撤案，他認為是一種政治上的讓步，不希望在總統就職前引起紛擾，「大家明知不對，又不敢去面對他，這是我覺得，為什麼有人稱台灣是一個不正常的國家，這也許是一個主要的一點」。林俊憲說，其實我們憲法主要精神不是統一，「我覺得國民黨也搞錯了，我們憲法的主要精神應該是反共。這是國民黨教我們的，也是兩蔣時代留下來的，這是一個反共的憲法，不是統一的憲法。但現在台灣卻相反，國民黨不反共！是民進黨在反共」。