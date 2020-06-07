回顧許崑源生平　橫跨藍綠直爽海派

高雄市議長許崑源昨（6）日晚間8時45分左右由自宅墜樓身亡，享壽63歲，由於適逢高雄市長韓國瑜遭罷免定案，身為國民黨籍高雄市議會議長的許，在此時去世也格外讓人唏噓。
許崑源出身於高雄市苓雅區，常自承「十幾歲就出來社會走跳」、「五湖四海的朋友多」，1980年代，許崑源隨著胞兄許昆龍加入民進黨，成為民進黨的創黨黨員。但胞兄1986年淡出政壇後，許崑源卻一直沒有參選，直到1994年，才以無黨籍身分投入高雄市議員選舉，並當選高雄市第四屆議員。
其後，許崑源連任高雄市第四屆至第七屆議員，凍省後，再連任高雄市第一屆至第三屆議員。
2008年，許崑源為國民黨競選總統的馬英九及蕭萬長站台，待馬英九成功登上大位後，長年以無黨籍身分從政的許崑源，宣布加入國民黨。當外界詢問他為何加入國民黨時，許崑源表示，自己的胞兄就是民進黨元老，不是沒有想過參加民進黨，只是感覺自己的風格較貼近國民黨，所以決定參加國民黨，但不分藍綠，都可以當好朋友。2010年，他成為高市議會國民黨黨團總召集人，並當選縣市合併後的第一屆議會議長。
2014年許崑源放棄連任，當外界以為他從此退出政壇之際，2018年再度參選，許崑源再度以38票的絕對優勢成功當選議長。
早年許崑源的問政風格十分驃悍，曾經在高市議會公開嗆時任高雄市長的陳菊「鴨霸」。不過近年來，許崑源健康問題浮上檯面，由於小中風之故，讓他近幾次露面都有些步履蹣跚。但在韓國瑜任內，許崑源幾乎全力為韓護航，包括民進黨籍議員幾次在議會的強力質詢，都在許崑源的折衝之下不了了之。
昨日韓國瑜遭高雄市民罷免定案後，旋即傳出許崑源墜樓身亡的消息，令人無限唏噓。
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