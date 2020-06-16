提名抗疫英雄　英駐台辦事處將贈王室蛋糕

▲英國在台代表處將致贈抗疫英雄英國王室食譜的蛋糕。（圖／翻攝自英國在台代表處臉書粉專）

英國在台辦事處為感謝台灣抗疫有成，今日在臉書粉絲團宣布舉辦抽獎送蛋糕活動，邀請台灣民眾提名防疫英雄，辦事處將隨機選出94名抗疫英雄，個別寄送限量蛋糕。英國在台辦事處指出，每年六月全世界的英國政府單位都會舉辦類似國慶日之相關慶祝活動，來慶祝女王的官方生日。但今年由於新冠肺炎帶來的嚴峻情勢與挑戰，我們將以一個不同的方式來向女王生日致敬。我們要分享由英國皇家食譜所製作的巧克力生日蛋糕給在台灣齊力對抗新冠肺炎疫情的人們來紀念女王今年的94歲生日，向女王致敬。辦事處邀請粉絲在臉書留言提名自己的「COVID-19英雄」並說明理由；「英雄」人選身分不限，可以是親友或醫護人員，但須為居住於台灣的人士。辦事處將在30日下午隨機抽出94位（配合伊麗莎白女王今年慶祝94歲生日）抗疫英雄，個別寄送限量製作的「女王生日蛋糕」。辦事處說，此蛋糕由位於台北的五星級飯店依據英國王室內府食譜製作，獻給在台協助對抗COVID-19的人。辦事處並在臉書提供食譜連結。英國駐台代表唐凱琳（Catherine Nettleton）今日親自將蛋糕送給外交部長吳釗燮及其他人員，明天將前往衛生福利部，以表達對台灣有效防疫並協助英國抗疫的感謝。伊麗莎白女王1926年4月21日生；依據英國王室傳統，她另有官方壽辰，一般訂於6月的第二個星期六舉行相關慶典。