行政院消保處調查　今年市售粽子21%漲價

端午節將至，為了瞭解物資供應情形，行政院政務委員兼國發會主委龔明鑫今（18）日召開「穩定物價小組」會議，請農委會、行政院消保處等相關單位調節物資供需，維持產銷秩序，監控市場行情。行政院消保處表示，針對五大賣場與四大超商相同品項粽子進行訪查及檢視預購型錄，今年比起去年，79%價格持平或下跌，21%上漲，漲幅在1成以下占19%、超過1成僅2%，粽子價格尚稱平穩。農委會表示，粽子為主要應節食品，節前糯米、豬肉、鴨蛋、香菇、花生、乾魷魚、蝦米等需求將大幅增加，已盤點各項應節農產品節前供給並加強調配，充裕市場需求，並將持續監控批發市場行情變動及落實調配供應。龔明鑫在聽取農委會及行政院消保處「端午節民生物資價格情勢與因應」報告後指出，距離端午節尚有一段時間，請農委會與消保處持續關注市場價量變動情勢，如發現異常漲價情形，應妥為查處。另外，行政院主計總處表示，今年1至5月的消費者物價指數（CPI）比去年同期下跌0.11%，已連跌4個月。近期CPI下跌主因是國際原油價格下跌，導致能源成本降低，尚不致對民眾心理造成負面影響，加以核心CPI仍漲0.29%，整體物價仍屬平穩，國內無通貨緊縮疑慮，未來政府將持續密切關注物價變動狀況，適時因應。針對當前物價情勢，龔明鑫指出，因油價下跌，整體來看今年前五個月部分品項呈現下跌，現在原油價格漸回升至每桶40美元，因此油價因素可能會消失，恢復到正常情況，與通貨緊縮無關，尚屬平穩。