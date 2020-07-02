移民署加強防疫　查處7617逾期外籍人士到案　險無人確診

移民署自今年4月起推動「逾期停（居）留外來人口擴大自行到案」專案，以柔性措施鼓勵逾期外籍人士自行到案，以防堵逾期外籍人士成為國內防疫破口，專案在6月30日結束，共查處7617人，所幸並沒有確診案例。
移民署表示，起因是今年2月時發生失聯移工確診案例（案32），為了避免逾期居留在台灣的外籍人士隱匿，成為防疫破口，因此移民署以柔性方式，推動為期三個月的「逾期停（居）留外來人口擴大自行到案」專案，自4月1日到8月30日，採取「免收容、免管制、罰最低」等優惠，鼓勵行蹤不明的外籍人士自行到案。
移民署指出，在專案施行期間，共查處逾期外籍人士7617名，其中自行到案者4443人，以越南籍2075人、印尼籍1519人居多；而這7617名逾期外籍人士，無論是自行到案或是被查緝的對象，都未發現有感染新冠肺炎現象。
移民署長邱豐光表示，未來將視國內外疫情及各國邊境管制狀況，推動各項專案持續查緝，同時也會積極推動修法，加重逾期外籍人士相關罰則，並針對非法雇主及非法仲介加強取締，遏阻逾期外籍人士滯台非法工作。
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