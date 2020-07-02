巷仔內／強推水利法　蔡政府敢說沒有私心？

如果有一個組織，原本是屬於「公法人」，負責人是成員互選推出的。但在政府強行推動下，將公法人改為公務機關，負責人則由成員互選改為官派；那麼，是民主的進步，還是退步？這個組織，叫做「農田水利會」。互選改官派這件事，正在進行中。或許大多數人對農田水利會很陌生，事實上，農田水利會源自於日治時期的「水利組合」，屬於法人農業組織，主要工作是水利事業的興辦、農業災害防治、以及其他農業政策或土地開發等事務。1945年，水利組合改組為「農田水利協會」原本會長是由省政府農林處指派，到了1948年，協會改組為「水利委員會」，主任委員改為委員互選，後來幾經改組，到了2002年，當時執政的總統陳水扁推動水利會自主，立法院配合修正《農田水利會組織通則》相關條文，確定會長由會員直接投票選舉產生。其實，幾經改組的原因很簡單，因為農田水利會有多樣經費來源，且有會員強制入會的規定，事業營運區域約以一個縣為範圍，再加上組織綿密，一向被視為能夠在地方發揮公職人員選舉動員的效果。因此，不管哪個黨派執政，都希望能夠插手進資產龐大、組織綿密的農田水利會，從基層就握有更多的人脈及資源。從2016年起，就不斷傳出打算將農田水利會「升格」為公務機關，會長則改為「派任」的風聲。一直到2018年1月17日，立法院三讀通過《農田水利會組織通則》修正草案，農田水利會改制為公務機關，未來將停辦農田水利會會長選舉；至於農田水利會資產處理、職員權益等，另以法律定之。而從昨天起召開的立法院臨時會，其中一個非常重要的任務，就是要通過《農田水利法》，解決擋住農田水利會「升格」路上的最後一顆石頭。到底農田水利會招誰惹誰，一定要去之而後快？簡單來說，前面提到農田水利會有助於政黨布樁地方，再加上擁有龐大資產，水利會一直是執政者希望能夠掌握在手裡的利器。事實上，國民黨執政期間，就曾經想過要把這個組織改為官派，但當時在野的民進黨全力杯葛，沒有成真。另外，原本水利會的存在，目的是在於讓農民參與區域灌溉的需求，並可以扮演農民與工業擴張水權之間的緩衝與抗衡的角色，用以確保農業生產及農業安全。隨著水利會變成了公務機關，就「必須」遵循上級機關下指導棋，勢必將影響農民的權益。從另一個角度來看，水利會由民選轉變成官派、資產還要「另外決定」，前任雲林縣農田水利會長、現任立委林文瑞認為，水利會改制根本是「開民主倒車」，水利會是高度地方自治的團體，當初政府賦予公法人地位，為協助政府推行農田水利事業，政府要改制等於霸占百年來的農民財產。台灣能拿出來讓台灣人引以自豪的東西實在不多了，民主、自由及法治，是僅存的「三寶」。農田水利會的「升格」，則讓全民眼睜睜地看著這三寶，被政治算計給強X。