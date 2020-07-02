前考試院長邱創煥病逝　享耆壽96歲

前考試院長邱創煥今（2）日病逝，享耆壽96歲。邱創煥1925年出生於彰化田尾，是前總統蔣經國相當器重的台籍政治菁英，歷任內政部長、行政院副院長、台灣省主席、考試院院長等職。邱創煥是蔣經國提拔台籍菁英（「吹台青」政策）的代表性人物之一，早在1978年便擔任內政部長，相較其他代表性人物如李登輝、林洋港、許水德、趙守博等人更早。邱創煥也曾是國民黨政權接班的熱門人選。1984年行政院長孫運璿中風請辭後，邱創煥曾代理行政院長一職，直到6月才由俞國華組閣，與閣揆擦肩而過。