前考試院長邱創煥病逝　享耆壽96歲

前考試院長邱創煥今（2）日病逝，享耆壽96歲。邱創煥1925年出生於彰化田尾，是前總統蔣經國相當器重的台籍政治菁英，歷任內政部長、行政院副院長、台灣省主席、考試院院長等職。
邱創煥是蔣經國提拔台籍菁英（「吹台青」政策）的代表性人物之一，早在1978年便擔任內政部長，相較其他代表性人物如李登輝、林洋港、許水德、趙守博等人更早。
邱創煥也曾是國民黨政權接班的熱門人選。1984年行政院長孫運璿中風請辭後，邱創煥曾代理行政院長一職，直到6月才由俞國華組閣，與閣揆擦肩而過。
您是否已經年滿18歲？
延伸閱讀
想看更多
你愛喝咖啡嗎？每天都要來一杯的咖啡 有什麼好處與副作用？
網路討論度破表的存基金，點此跟上2020年最夯的投資趨勢
樂天市場桃猿內戰應援獨享球星見面會
飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費
享受夏日美好時光！ 親水節、花火節還有期間限定花季都在7月
熱爆了！小心細菌藏衣 這神器連醫師都喊讚
台灣5G正式啟用 各家電信業者資費方案總整理
會唱會跳還正到不行！讓人一秒陷入魅力的南韓女團排名大公開
臭臭不要來汙辱我的美！又濕又悶脫鞋真尷尬！去除腳臭方法大揭秘
順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」
吃宵夜好罪惡？這8大地雷食物千萬不要碰
國安機構駐港爆移民潮 鄭文燦：歡迎港人移居台灣