邱創煥病逝　自傳曾透露「李登輝騙我一張辭呈」

考試院前院長邱創煥今天(2)病逝台北，享耆壽96歲。邱創煥是故總統蔣經國拔擢台灣青年「吹台青」政策中，與前總統李登輝、司法院前院長林洋港同為早期受提拔的台籍菁英之一，但邱創煥生前在自傳曾透露，李登輝「騙過他一張辭呈」，讓他在大位上兩頭落空。邱創煥是「吹台青」政策中第一批搭上順風車者，且早在1978年坐上內政部長大位，領先於林洋港、李登輝，他並在行政院副院長任內，因行政院長孫運璿中風，一度代理院長。邱創煥在2012年出版的「服務的人生」自傳中曾提到，之後他與李煥、郝柏村、馬英九等「法統派」者，主張總統應委任直選，得罪了主張總統直選的李登輝。1990年2月，時任台灣省主席的邱創煥即將異動，外間盛傳他可能取代李煥接任行政院長。在邱創煥與李登輝總統會面結束後，邱接受媒體訪問，他表示感受到李登輝的眼神是愛護和關懷的眼神，當時這句「關愛的眼神」經由媒體報導，一度成為政壇經典名言，但沒想到身價從此「暴跌」，接著不論是行政院長、國民黨祕書長、考試院長等大位，全都擦身而過、屢傳屢空。邱創煥回憶，1990年6月，李登輝在國民黨中央常務委員會告知他，請他隔天到總統官邸一趟，他前往官邸後，李登輝要他擔任國民黨祕書長；他回到台灣省政府後，隨即配合主動提出辭呈，不料第二天，他打開報紙一看，李登輝等人都說，這國民黨秘書長的位子不能動，「就是要騙我一張辭呈」。與李登輝的恩怨傳出還有一樁，邱創煥指出，他懷疑李曾暗中示意民進黨代表為難他，否決他的考試院長任命案，當年甚至爆發「一巴掌」事件。1993年4月，國民大會召開臨時會，就考試院長被提名人邱創煥進行資格審查，當時的民進黨國大代表張川田由因為不滿邱創煥的態度，當眾賞了邱創煥一巴掌。日後，邱創煥回憶這是他「生平最大侮辱」。回首往事如煙，邱創煥生前曾表示，對巴掌事件，他選擇了原諒。