藍營鬧場加法案協商　陳菊臨時取消拜會立院幕後

總統府秘書長蘇嘉全今（3）日下午原訂率監察院長被提名人陳菊和其他監委被提名人拜會立法院，但行程臨時取消，擇日再訪。《NOWnews》調查，其實民進黨立院黨團和總統府上午就在討論要改期，原因有二，包括聽到風聲指出藍營立委可能會鬧場，以及今天立法院長游錫堃要主持《國民參與刑事審判法》草案的朝野協商，怕影響進度，因此中午臨時決定取消該行程。蘇嘉全和陳菊原訂下午1點半要前往立法院，拜會游錫堃和時代力量黨團。不料，國民黨立法院黨團總召林為洲帶著20多名國民黨立委，集結在立法院的正門口，且高喊「廢考監、反東廠、撤陳菊」等口號。不久後，立法院秘書處和總統府就發出通知，拜會行程取消。游錫堃辦公室發出聲明表示，有關今日蘇嘉全率監察院院長及監察委員被提名人一行拜會立法院行程，因臨時獲悉欲參與委員人數眾多，原預定接待空間及動線無法容納，為免接待有失，爰取消此拜會行程，造成不便，敬請見諒。一名府方人士告訴《NOWnews》記者，他們也是臨時接到立法院的通知，說要取消拜會行程，詳情要由立法院來說明。《NOWnews》追查，其實上午民進黨團和總統府就進行聯繫，討論拜會行程是否改期。因為有聽聞風聲，國民黨立委可能會鬧場，只是沒有確切掌握藍營會使出哪種干擾手段。再加上，今天一整天朝野要協商攸關參審制的《國民參與刑事審判法》草案，上午已經協商了一部分，下午要繼續再戰，由於法條眾多且雜，協商過程冗長，如果藍營干擾陳菊一行人的拜會，恐怕又會再拖延到下午的法案協商，進而影響到立法院臨時會的議程進度。因此，考慮到藍營鬧場和法案協商這兩個因素，立法院和總統府就決定中午臨時取消監委被提名人的拜會行程，只是下午1點多才突然發出通知，讓已經到場的大批媒體相當錯愕。根據立法院規劃，監察院人事同意權案擬在7月13日舉行公聽會、7月14日上午進行監察院長被提名人陳菊審查會、7月14日下午至7月16日進行監察委員被提名人審查會、7月17日進行監察院人事同意權案投票。