漢光預演意外3陸戰隊昏迷　海軍：海象驟變導致舟艇翻覆

漢光36號實兵實彈演習7月13日至17日舉行，海軍陸戰隊99旅步二營3日上午實施「聯興」聯合登陸操演的操舟項目時，膠舟在左營桃子園外海翻覆，導致3人命危送國軍高雄總醫院左營分院急救，目前3人都未脫離險境。

高雄總醫院院方今日表示，這3名患者傷勢與昨日一樣，仍在加護病房，家屬不放棄治療，院方也全力救治。院方指出，由於院內新冠肺炎疫情管控措施尚未解禁，加護病房仍僅開放家屬一人陪病，對在醫院外等待輪替陪病家屬，軍方也就近安排住宿。

國防部常嚴德發昨日南下了解官兵受傷情況後表示，對於演習訓練的意外事件，感到心痛和不捨，他們都是國軍最優秀的戰士，對於官兵不畏艱險，為了國家安全所付出的辛勞，深感敬佩，同時要求醫院動員最好的醫療資源全力搶救。

海軍司令部今（4）日上午指出，本部組成專案小組完成初步調查，因海象驟變落水官兵均為資深、優秀之菁英戰士，皆已完成操舟訓練等合格簽證；操演部隊採循序漸進方式，在桃子園海域已執行2次自主性任務訓練及2次組合訓練，此次為第3次組合訓練。海軍司令部進一步表示，初步研判肇案主因為海象驟變，瞬間湧浪過大，導致舟艇翻覆。本部刻正研擬海象驟變精進作為，有效強化訓練安全。目前住院官兵仍由院方全力搶救中，籲請各界給予關懷支持，共同集氣祈福。操演部隊官兵仍士氣高昂，有信心與決心完成本次操演任務。