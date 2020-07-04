警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >政治

漢光預演意外3陸戰隊昏迷　海軍：海象驟變導致舟艇翻覆

記者呂炯昌/綜合報導-2020-07-04 11:23:35
▲海軍陸戰隊99旅3日實施聯興操演發生橡皮艇翻覆意外，造成3名官兵命危。圖非新聞當事人。（圖／記者呂炯昌攝）
漢光36號實兵實彈演習7月13日至17日舉行，海軍陸戰隊99旅步二營3日上午實施「聯興」聯合登陸操演的操舟項目時，膠舟在左營桃子園外海翻覆，導致3人命危送國軍高雄總醫院左營分院急救，目前3人都未脫離險境。

海軍司令部今（4）日上午指出，本部組成專案小組完成初步調查，因海象驟變落水官兵均為資深、優秀之菁英戰士，皆已完成操舟訓練等合格簽證；操演部隊採循序漸進方式，在桃子園海域已執行2次自主性任務訓練及2次組合訓練，此次為第3次組合訓練。

海軍司令部進一步表示，初步研判肇案主因為海象驟變，瞬間湧浪過大，導致舟艇翻覆。本部刻正研擬海象驟變精進作為，有效強化訓練安全。目前住院官兵仍由院方全力搶救中，籲請各界給予關懷支持，共同集氣祈福。操演部隊官兵仍士氣高昂，有信心與決心完成本次操演任務。

高雄總醫院院方今日表示，這3名患者傷勢與昨日一樣，仍在加護病房，家屬不放棄治療，院方也全力救治。院方指出，由於院內新冠肺炎疫情管控措施尚未解禁，加護病房仍僅開放家屬一人陪病，對在醫院外等待輪替陪病家屬，軍方也就近安排住宿。

國防部常嚴德發昨日南下了解官兵受傷情況後表示，對於演習訓練的意外事件，感到心痛和不捨，他們都是國軍最優秀的戰士，對於官兵不畏艱險，為了國家安全所付出的辛勞，深感敬佩，同時要求醫院動員最好的醫療資源全力搶救。

NOWnews關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀