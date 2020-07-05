批民進黨新南向失敗、經濟靠中國　羅智強：不就是舔共？

國民黨革命實踐研究院長、台北市議員羅智強，最近因為美國關島辦事處議題，頻頻槓上執政黨。今天（5日）上午羅智強在臉書上PO文，表示過去民進黨表示「為了挹注新南向政策，裁撤美國關島辦事處；現在要恢復關島辦事處，那新南向政策呢？」並提出數字佐證，強調新南向的成效，到目前為止根本是「負」的，更直言民進黨執政的台灣，經濟仍舊依靠中國大陸，羅智強更直言「這用過去民進黨的標準，不就是『舔共』嗎？」3日上午外交部對外宣布，經與美國政府協商並獲同意，將在美國關島恢復設立「駐關島台北經濟文化辦事處」，各項籌備作業正在進行中。不過隔天羅智強也隨即在臉書上PO文反嗆執政黨，質疑外交部以「恢復關島辦事處」一事形容為「台美關係再升級」相當謬誤。「當初在2017年時把關島辦事處關掉時，也是蔡英文耶！」羅智強說，「那2017年，關島辦事處關掉時，難道是台美關係降級嗎？」羅智強更直言，要是得靠著這樣的方式，作為「台美關係的升溫」，「蔡英文乾脆把駐美代表處也先裁了然後復設，那不就是開創台美關係的歷史新頁，超級好棒棒？」羅智強強調，如果恢復關島辦事處，就是了不起的外交成就，「那當初是哪個外交部長把關島辦事處關掉的？該位『豬頭』部長可不可以拖出去砍了？」而針對恢復關島辦事處一事，羅智強今天上午再度在臉書上開砲，直指當初民進黨裁撤關島辦事處的理由，「是為了將資源挹注在新南向政策」；不過現在要恢復關島辦事處，回頭審視新南向政策，居然成效根本是「負」的！「原來，2020年1到5月，台灣的出口成長，大陸港澳成長了8.9%，美國也有4.7%。」羅智強說，「而民進黨敲鑼打鼓的新南向國家，則是慘不忍睹的 -5.1%」。羅智強強調，現階段台灣的出口貿易，仍舊依賴中國大陸市場。「也因為依賴大陸，民進黨不敢把憲法中的「國家統一前」拿掉，把大陸地區跟香港視為中華民國領土，並且完全延續馬英九的「兩岸同屬中華民國」的現狀，用這樣的方式，來讓北京當局保持兩岸的經貿往來。」羅智強文末甚至猛酸民進黨，「這用過去民進黨的標準，不就是『舔共』嗎？」