「表演說」惹議　吳怡農再強調：應展示對敵軍攻擊的能力

漢光36號日前進行預先演習時，海軍陸戰隊99旅突擊橡皮艇在海上發生翻覆意外，造成兩名官兵殉職，一重傷悲劇。民進黨智庫副執行長吳怡農昨（6）在臉書上稱漢光演習是「表演、作秀」表示，引發各界議論，他稍早再次發文，表示每個人的角色跟位置或許不同，但他相信尊敬、珍惜軍人的出發點都一樣，而他提出的問題，是為了檢討國防政策的方向。吳怡農說，過去二十年，台灣跟中國的軍事平衡發生很大的變化，我們需要重新審視台灣的國防戰略及各單位的任務；尤其最精實的部隊，需要更符合現代威脅的新角色。吳怡農表示，我們的初衷，是希望軍中的長官們思考作戰任務、準則、後勤以及經常性的訓練；也希望政策制定者，願意要求軍中的長官放下本位主義，一起誠實面對國防的重重挑戰。他認為，國軍的訓練以及給他們的裝備，必須是讓他們在戰場上能夠存活、並且順利達成任務的。至於演習的本質，吳怡農說，應該是演練那些可能性高、派得上用場的項目，且應該展示國軍能對敵軍持續攻擊的能力，以及若不幸敵軍成功登陸，能更加重對方傷亡的游擊戰與反抗作戰。吳怡農強調，我們的演習劇本與想定，需要符合入侵台灣的作戰邏輯，而這樣的演習最能展現我們防衛國土的決心，防衛作戰能力需要敵人買單，才有嚇阻的效果，也才能真正團結民心、鼓舞士氣。吳怡農認為，基層的士官兵每天盡忠職守、將生命交付給國家，因此更應正視國軍的付出是否被合理運用、犧牲是否能避免？他也希望，軍隊有足夠的人力、務實的訓練、合適的裝備，來完成保衛國家這項任務。吳怡農呼籲國防政策中，尤其是作戰概念與任務應需要大幅革新；而這項改變，除了來自政府，還需要社會共識與決心。由下而上的政策討論，是民主國家重要的力量，政府更有義務讓人民理解重大的國防策略及防衛能力的現況。