獨／里長補選出奇兵　小林髮廊前總座出馬

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位在新北市三重的福祉里里長補選即將在18日登場，民進黨徵召小林髮廊前總經理林秀鳳出馬頂著政大EMBA碩士光環，又有三十多年的企業經營經驗，這次全力投入基層里長選舉，喊出要三力「創新力、執行力和魄力」，五月才決定投入補選的她，這次能否通過基層的考驗，外界拭目以待。擁有四千多張選票的福祉里，2018年選出的里長林吉定因為身體因素請辭，依法必須進行補選，六月初登記，補選即將於18日登場，目前一共有三位候選人，分別隸屬人民最大黨、無黨籍和民進黨徵召。被民進黨徵召的林秀鳳今年59歲，已經在三重住了三十多年，住在福祉里現址也十多年，對三重相當有感情，過去曾經先後擔任小林髮廊總經理8年時間，帶領全台238家店面，統領兩千八百多名員工，雖然已經淡出企業經營，也早已當了阿嬤含飴弄孫，但此次面對民進黨邀約，還是秉持當年企業經營向前衝的精神，決定獻身政治，投入最基層的里長選舉。來自雲林鄉下的林秀鳳自幼家境清寒，父親在她十歲時離世，與母親相依為命，放學後幫忙務農，放牛、養豬都難不倒她，在困難的環境中仍發奮向學，考上了中山女中，只是讀不到一個學期，便因經濟困頓無法繼續唸書，只好休學回到雲林老家，秉持滿腔熱血，半工半讀的完成碩士學位，目前朝博士目標前進。大半輩子在商場打拼，已經到了退休的年紀，為何還要投入複雜的政治圈，林秀鳳表示，她有為基層服務的熱心，又有企業經營的優勢，已經在三重住了三十多年時間，請辭的林里長做得還不錯，她希望接棒繼續打拼。初次參選的林秀鳳，選舉提出「三力」政見，包括「創新力、執行力和魄力」，希望將企業經營的精神帶進社區，除了爭取預算加強基層建設之外，還要維護婦幼安全，增進鄰里關係，更重要的是關懷弱勢，利用她的美容專業，幫助弱勢學習美容美髮和美甲的專長走入社會。