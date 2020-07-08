初選過不了能當監委？國民黨團酸施錦芳連議員層級都不到

立法院將在下周五(17日)行使監察院人事同意權案，國民黨團強打監院淪為酬庸、民進黨干預司法的工具。今(8)日國民黨團開記者會，針對總統府秘書長蘇嘉全而來，黨團表示施錦芳是蘇嘉全人馬，從蘇嘉全還在擔任屏東縣長時，施是他的小內閣成員，隨著蘇來到中央當立法院長，施也跟著做黨產會副主委，跟著蘇嘉全一路升官。國民黨團統整出時間表，指出從民國89年、蘇嘉全時任屏東縣長時，施錦芳是屏東縣地政局長，此外還當過縣府主秘；在蘇嘉全當內政部長時，施錦芳則擔任墾丁國家公園管理處長；到了近年蘇嘉全進立法院當院長，施錦芳也來到中央做黨產會副主委，如今蘇嘉全做到總統府秘書長，施錦芳也被提名監察委員。國民黨團總召林為洲酸施錦芳曾競爭過民進黨屏東縣立委初選，而後失利，連個議員層級都不算，卻官越做越大當到監察委員，「初選選不過、地方鄉鎮市長也沒選上，就因他是蘇嘉全縣長任內長期跟班，這次就上來當監委了。」此外國民黨團還指出蘇嘉全的外甥張仲傑擔任國營事業唐榮公司總經理，任職5年間弊案連連，將員工旅遊交給二兒子承包、還讓長子負責採購，最嚴重的一樁是買賣鋼鐵程序不完備、收受回扣，經員工檢舉、政風處調查後結果屬實，卻用密件處理，沒有移送、懲處，事件直接被蓋過。林為洲表示張仲傑在唐榮只是技術工，只因舅舅是蘇嘉全便連升九級當總經理，結果弊案連連，影響股東權益，內部調查列為機密，該移送的案件沒移送。而對於國民黨團的指控，蘇嘉全辦公室也火速回應，針對張仲傑，蘇辦承認兩人為甥舅關係，但蘇並未過問張的工作，若國民黨團指控屬實，一切司法處理，蘇反控國民黨團躲在言論免責權下搬弄是非。施錦芳部分，蘇辦則回應此次監察委員提名，蘇嘉全並未參與，國民黨團針對特定人士連結、惡意抹黑，讓人不解，蘇嘉全呼籲國民黨團應遵循民主程序，在院會行使人事同意權的審查過程中，保持理性，善盡職責，才能獲得人民的認同。