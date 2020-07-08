向年輕人招手　民進黨暑假推出三大青年營隊

為了吸引青年族群，民進黨除了積極打造年輕形象，也預計在暑假推出3個青年營隊，分別是「熬民主！政治職人學堂」、「會做事！國務青旗艦營」、「大棋局！兩岸及國際事務兵推營」，明（9）日中午12點開放報名，有興趣的民眾可透過民進黨的LINE官方帳號報名。民進黨今天舉行「2020民主進步黨『島嶼未來青年上場』暑期青年營隊」公布記者會。發言人顏若芳說，系列營隊將於7月9日中午12點開始，於民主進步黨LINE@平台進行報名，營隊詳細資訊請至民主進步黨官網、FB粉絲專頁或LINE@平台查詢瞭解，名額有限，請有興趣的朋友們踴躍報名。由民進黨青年部規劃的「熬民主！政治職人學堂」，上課時間是7月22日、7月29日、8月5日、8月16日等每週三的晚間，地點是交通部集思會議中心。講師陣容有政務委員唐鳳、民進黨團幹事長鄭運鵬、圖文不符共同創辦人張志祺（志祺七七）、主播張雅琴。報名時間是7月9日到13日。民主學院推出「會做事！國務青旗艦營」，將於8月2日至4日於台北舉辦，是夏天唯一一檔有蔡英文總統的青年營隊。講師陣容有政務委員唐鳳、外交部長吳釗燮、桃園市長鄭文燦、青平台基金會創辦人鄭麗君，以及中央黨部各主管將輪流擔任課程引言。報名時間是7月9日到19日。民進黨國際部與中國部將於9月10日至9月13日共同舉辦「大棋局！亞洲民主保衛站兩岸及國際事務兵推營」，師資陣容包括立法委員羅致等人，民進黨新生代吳怡農、謝佩芬、李問等人也會擔任導師團隊。報名時間為7月9日至24日。