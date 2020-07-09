影／器官移植案以原告身份應訊　柯文哲：葛特曼來對質！

台北市長柯文哲因為控告因《屠宰》一書影射其仲介器官買賣的美國作者葛特曼，今天（9日）上午首次以原告身份，接受檢察官傳喚前往台北地檢署第五辦公室。而在歷經兩個小時的說明後，柯文哲也隨即對外發表聲明，直言台灣的法院應是保護公平正義的地方，「既然葛特曼站在台灣的土地上胡亂指控、栽贓，我向檢察官提出要求跟葛特曼對質」。2018年台北市長選戰時，柯文哲正式與民進黨撕破臉，形成藍綠白三強鼎立的模式。而其中全力支持民進黨候選人姚文智的蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝，請來著有《屠殺》一書的作者葛特曼，影射柯文哲與大陸非法器官移植有關，葛特曼更指稱柯文哲本人是個騙子，而柯文哲陣營也隨即向台北地檢署提告。而訴訟案至今一年多，過去檢察官多次傳訊，柯文哲都委由律師代為應訊，而今天柯文哲首次以被告身份應訊。進入地檢署第五辦公室前，面對守候在外的媒體詢問柯文哲，是否想與葛特曼直球對決？柯文哲也直言不諱表示「當然」。而歷經兩個小時的應訊後，柯文哲也出面發表聲明。柯文哲強調，台灣器官捐贈移植系統是他所建立的，所以他對這些數據很清楚。「依我的醫學專業及臨床經驗，我對葛特曼的訪談作了一些陳述。」柯文哲說，「但是我所說的事情，葛特曼不應當把願意出面說明的人，當作摘取器官的主角，並在選前來台灣說我是騙子」。柯文哲表示，葛特曼在出書前，也未曾再來信詢問，2014年我方去函要求更正，葛特曼亦回信確認他並非書中的主角，並答應於新版時會做修正。「但令人憤怒的是，葛特曼在2018年出中譯本時，竟然蓄意先出跟我有關的第九章，並且也未對內容做任何的修正。」柯文哲說，「此外，還到台灣來開新書發表會，對我有不實的指控，這是對我的污辱，也是對台灣醫界的污辱」。「我過去三十年的時間，奉獻給醫學，照顧過數以千計的病人，今日提告，是因為我受到不白之冤。」柯文哲氣憤表示，「仲介器官買賣是非常嚴重的指控，這除了是對我個人最大的污辱，也會影響台灣在國際上的形象。」柯文哲也直言，台灣的法院應是保護公平正義的地方，既然葛特曼站在台灣的土地上胡亂指控、栽贓，他向檢察官提出要求跟葛特曼對質，「這不僅是捍衛我的名譽，也是捍衛台灣在國際醫療的信譽」。