從吃到飽月票分析柯文哲心態　王世堅：他怕被市民佔便宜

台北市長柯文哲日前在例行的交通會報上，爆料有收到資料，有民眾使用1280捷運及公車吃到飽月票方案，搭乘了上萬元的車資，更直言其中一定有問題，要求交通局徹查該個案蹤跡。而台北市公運處表示，該個案平均每天使用超過30次，並無違反月票使用規定。對此民進黨台北市議員王世堅則痛批柯文哲，心態就是「怕被小市民佔便宜」。王世堅今天下午在台北市議會接受媒體訪問。「柯文哲這五年來的施政，就是不讓小市民佔便宜，所以這種心態非常奇怪。」王世堅說，「柯文哲你可以讓大財團肆意地擷取市民、市庫資源，不願意讓市民佔便宜。」王世堅強調，1280月票政策是正確的，兩年來專案賣了大約30萬張，平均每張運量使用大概是1600元，不只帶動了捷運運量，也帶動了公車的轉乘搭乘，「但柯市長現在卻反悔了。」王世堅說，「柯市長開個餐廳，賣的是吃到飽，現在來一個大胃王，柯文哲馬上翻臉不認帳，那你開什麼餐廳，不是嗎？」。王世堅也以大巨蛋案為例，強調台北市政千頭萬緒，很多事情都比1280月票重要，不過現在柯文哲卻因為有民眾搭了一萬塊就大驚小怪，「那柯市長你還能處理什麼事情嘛？」王世堅說，「這表示說你柯市長完全沒有處理市政大政的能力嘛！」。