不滿問卷被已讀不回　時力考委提名投反對票

立法院今（10）日行使考試院人事同意權投票，時代力量黨團上午召開記者會，質疑時力日前提出的問券，提名人卻「已讀不回」，時力表示將投下不同意票。時力黨團總召邱顯智表示，覺得非常遺憾、失望，時力黨團針對考試院正、副院長與考委被提名提出一份8個題目的問卷，問題非常的單純，但不知為何沒有任何一人繳交，連繳交問券的那麼困難，如何讓人相信被這些提名人可以獨立行使職權，因此黨團一致決議投下不同意票。「到2020年傲慢到這種程度，連一個人都沒繳交問卷！」時力立委王婉諭說，詢答時有些被提名人說願意繳交、會繳交，但是總統府的聯絡人說沒有辦法強制他們填寫問卷，顯然這兩種說法有衝突，當立委要行使同意權，但沒有收到進一步資料可以做進一步評選，而我們這幾天詢答的部分只有15分鐘，時間遠遠不夠確認資格是否適合，所以今天只能投下不同意票。陳椒華表示，上次考試院長被提名人黃榮村跟被其他考委提名人來拜訪時，表示沒有回答書面問卷，會在質詢回答，但昨天詢問5位考委被提名人2個問題，居然都不回答，「這樣的考委我們怎麼可能投同意票，已經嚴重違反誠信原則！」考試委員的身分地位應該做社會表率，只是請他回答問卷，卻都不回答，無法做好的示範，非常遺憾，竟然總統是提名這樣的考委。時力表示，針對考試院正、副院長與考委被提名提出一份8個題目的問卷，問題非常的單純，但不知為何沒有任何一人繳交問卷，如何讓人相信被提名人可以獨立行使職權、憲法賦予的權利，因此黨團一致決議投下不同意票。