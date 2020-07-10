2020雙帥對決 吳怡農的政治獻金收入比蔣萬安多一倍

新頭殼newtalk監察院今(10)日公佈2020總統、立委大選政治獻金收支結算表，立委選舉部分，當時台北中山及北松山選區的「雙帥對決」民進黨候選人吳怡農和國民黨的蔣萬安的政治獻金被公開，其中，吳怡農收入2832萬2399元，比蔣萬安收入1416萬6457元，多出一倍。根據監察院109年立法委員選舉政治獻金收支結算表顯示，吳怡農在2020立委選戰期間，政治獻金的收入2832萬2399元，支出則為2372萬5799元，總計收支餘額共461萬6600元。蔣萬安在收入（包括個人捐贈、營利事業捐贈、政黨捐贈、人民團體捐贈、匿名捐贈及其他）上，共有1416萬6457元，而於支出（含人事費用、宣傳、租用宣傳車輛、租用競選辦事處、集會、交通旅運、雜支、返還捐贈、繳庫與公共關係費用）中，共計1520萬5586元，經過收支相抵後，總計負債103萬9129元。若單純以收入來看，吳怡農收入的2832萬2399元，幾乎是蔣萬安的一倍多，而在最後的結餘部分，吳怡農剩461萬6600元，蔣萬安雖然負債103萬9129元，但整體來看，吳怡農的選舉花費又比蔣萬安多了582萬，雖然最後吳怡農在立委選戰落敗了，但兩人都被傳聞是2022台北市長的藍綠熱門人選，連政治獻金申報都引人矚目。新聞來源為Newtalk 新頭殼