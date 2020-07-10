談統一遭扣危害國安 王炳忠稱：照憲法要先抓民進黨

新頭殼newtalk針對前總統馬英九說，比起港區國安法，台灣的「國安五法」也不遑多讓，立法院長游錫堃回應，馬英九最好少講話，這種講法十分「荒謬」。新黨發言人王炳忠對此提出質疑，身為被台灣「國安法」整的對象 :「我不解，荒謬在哪裡？」王炳忠昨在臉書發文，是指民進黨「國安五法」都嫌不夠，而香港都回歸23年才有一部港版國安法，所以荒謬？還是說台灣的「國安法」可以用籠統不明的「發展組織」陷人於罪，再加上「反滲透法」把所有跟對岸有關的人事物定義為「滲透對象」整人，不像港區國安法鉅細靡遺地把違法樣態都列明，所以荒謬？他再問，或者最荒謬的就是，中華民國憲法至今是一部要統一的憲法，結果卻能包容要顛覆中華民國、追求台灣獨立的民進黨無法無天，然後將統派扣上「危害國安」？王炳忠指，從扶持亂港到鎮壓反種族主義抗爭，從台、美各種「國安法」到反港區國安法，民進黨與所謂「以美國為首的民主國家」搞出的各種雙標，已經「馳名」天下！現在還想拿港區國安法同時制裁參與亂港的境外勢力來批評，怎不先去抗議美國指揮加拿大「綁架」孟晚舟的齷齪行為！此外，他也放上一部影片，片中的他稱，憲法到今天也不是台獨憲法，還是要統一的憲法，怎麼反而談統一的，動不動你可以扣上說危害國安。他認為，如果按照真正中華民國憲法來定義的話，「民進黨是優先要先被抓的」，因為民進黨是分裂國土。新聞來源為Newtalk 新頭殼