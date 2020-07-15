朝野廢考監6／廢考監網路聲量高漲　民眾看法卻分歧不一

▲陳菊正負聲勢走勢（圖／Quickseek提供）

▲監察院長提名風波與廢考監爭議網路聲量趨勢。（圖／Quickseek提供）

▲廢考監議題正負聲量。（圖／Quickseek提供）

是否廢除監察院、考試院，讓我國走向三權分立，自2014年時任民進黨主席的蔡英文提案後開始被各界討論；但在蔡英文執政後，她不僅沒有展開實質廢考監行動，更指稱大法官釋憲文表示若總統不為提名屬於違憲，然而日前提出的監察委員名單，卻引發各界譁然。監委名單爭議四起，也讓廢除考監兩院的討論聲浪高漲，朝野各有見解，民眾的看法也呈兩極化。根據《NOWnews今日新聞》先前針對時事進行線上民調顯示，有將近五成（49.84%）的民眾認為，現行考試院與監察院的功效不彰，國家可以將其廢除，讓憲法回歸三權分立制度；不過，也有近四成（37.9%）的民眾認為，我國還是維持國父五權分立的理想比較恰當。進一步來看，半數（50%）民眾認為，廢考監這個提案，與提名考監委員這兩件事並不互相衝突，覺得總統蔡英文並沒有撤回人事案的必要；但也有45.99%的民眾認為蔡英文應撤回提案，因為既然要廢考監，就沒有必要再提名。該結果足以顯見，要走向三權分立還是維持五權分立，雙邊支持度相當，這也是為什麼，這麼多年來存廢問題始終爭論不停。《NOWnews今日新聞》也和Quickseek 快析情報數據庫合作，針對廢除考監兩院議題廣泛搜集網路聲量進行分析，自6月22日總統府正式公佈監察院人事案後，被提名人陳菊遭批評是「世上最荒謬提名」人選，隨之而來的負面聲量在近2.5個月裡首次突破7000，直到6月28日國民黨為杯葛攻佔立法院後再度升高，當日陳菊負面聲量達到巔峰，共計有18566筆。不過觀察整體網路聲量變化，相較憲法改革廢除考監兩院議題，被提名人陳菊所引發的政治攻防熱度較高，甚至在5月11日有消息傳出陳菊將執掌監察院長一職時就引發討論，至於廢考監的聲量，直到爭議擴大後才開始有微幅波動。同時，Quickseek也對廢考監爭議進行網路正負聲量分析，網路好感度（p/n值）為0.09，負面聲量占比約4成。基本上，是否廢除考監兩院的討論起因都是跟著陳菊，而時代力量、民眾黨力倡的憲改問題，沒有特別引起關注，這或許也說明了民眾對於廢除考監的議題，因為和現實生活差距大，仍舊不太熟悉，只對政治性的指標人物有感。

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