爭取郭董支持？陳其邁參訪永齡農場　劉宥彤全程陪同

▲陳其邁到永齡杉林有機農業園區取經。（圖／陳其邁競選辦公室提供）

民進黨高雄市長參選人陳其邁今（14）日下午，參訪杉林區的永齡杉林有機農業園區，曾任郭台銘發言人的永齡基金會執行長劉宥彤全程陪同；媒體也詢問是不是郭董有支持的意思？劉宥彤說，陳其邁是目前為止，唯一一個數次來農場，關心農場發展的人。劉宥彤表示，其實永齡農場在八八風災的時候就已經捐贈給高雄市府，所以只要是支持農業、關心農業的朋友，都很希望大家到農場來；陳其邁先生在兩年前就來過農場，對科技農業他來這邊做很多學習，兩年後因立委邱議瑩的安排又來到農場，他是目前為止，唯一的一個數次來農場，關心發展的人，在這件事情上，真得會覺得陳其邁是非常努力的。陳其邁認為，與其說永齡農場是農業公司，不如說它是一家高科技廠商，怎麼樣利用這個人工智慧跟大數據應用在農業的生產，幫助農民在產銷、食安到農業的技術提升，永齡農場都有非常好的典範，此次是抱持學習態度來看永齡農場這兩年有什麼新奇的事情在這裡發生，也希望說能來這裡取經。對於媒體詢問是否要爭取郭台銘的支持？陳其邁指出，郭董對高科技，尤其在人工智慧應用，他也非常關注他們的公司在這個產業方面的發展，這可以幫助農民投資高雄或是發展經濟、幫助農民，並沒有藍綠問題，只要願意幫助高雄產業或是農業發展，都表示感謝，不論是要參選高雄市長，或過去在行政院的工作一向都是如此。