影／高雄市長補選號次抽籤　李眉蓁打雙主席牌

▲李眉蓁陣營打主席牌，前任黨主席朱立倫、現任主席江啟臣一起陪同李眉蓁抽籤。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.07.15）

▲首次南下助選的國民黨前主席朱立倫與現任主席江啟臣，抽籤前在台下交流。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.07.15）

▲陳其邁到場就和國民黨前主席朱立倫與現任主席江啟臣握手致意。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.07.15）

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▲陳其邁在高雄區域立委與黨籍高雄市議員陪同下到場，聲勢最大。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.07.15）

▲吳益政單槍匹馬到場。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.07.15）

高雄市選舉委員會今（15）日上午，在鳳山行政中心辦理候選人姓名號次抽籤，現場在狂風暴雨、閃電雷鳴的天氣下抽出3組候選人號次，3組候選人的號次分別為1號陳其邁、2號吳益政、3號李眉蓁，此次市長補選當選人的任期，至高雄市第3屆市長任期屆滿之日為止。有別於前幾天的高溫，高雄一大早就下起磅礡大雨，抽籤時更雷聲不斷，國民黨高雄市長候選人李眉蓁在主席江啟臣、前主席朱立倫、前議長夫人林絲娛及地方黨籍議員的陪同下前往抽籤，展現出國民黨團結氣勢；民眾黨吳益政隨後則單槍匹馬到場；壓軸登場的陳其邁，高雄區域立委、議員都出動，聲勢最為浩大。抽籤由吳益政打頭陣，抽出「2」號，現場喊出「陽光經濟、高雄加薪」；民進黨陳其邁抽到「1」號簽王，喊出「第一名市長」；李眉蓁抽到「3」號，現場喊出「票投三號、幸福來報到」，國民黨前主席朱立倫與現任主席江啟臣也偕李眉蓁抽完籤後高喊「市長投3號、幸福來報到」、「第三屆、選3號」 等口號。「藍綠白之戰」正式起跑，抽籤結束後，原定民進黨陳其邁、國民黨李眉蓁都將立即展開車隊掃街行程，眾黨吳益政則是參拜鳳山龍成宮的行程，但因高雄雨勢猛烈，陳其邁原訂車隊掃街取消，改於11點前往寶業里滯洪池關心水情，掃街行程則更動至下午；李眉蓁團隊則照原定計畫出發。根據美麗島電子報民調，在20至29歲的支持者當中陳其邁有破50%的持度，李眉蓁大概只有3%，吳益政是9%陳其邁表示，年輕人在乎這個候選人是不是能跟他有共同的價值理念，能夠有貼近他們的政見。陳其邁也表示，比較遺憾的就是說國民黨的李議員，從兩岸議題、香港議題到大港開唱議題都還停留在過去韓市長的一些主張，科技產業的政策也只看到說好像只有一句來自手機的廣告，這是比較遺憾的。國民黨的李眉蓁今天請來兩位黨主席助陣，首次南下助選的前主席朱立倫強調高雄需要新的力量，不只是他個人，全黨都會支持李眉蓁，並希望社會大眾一起來支持李眉蓁，抽到3號也象徵匯集各界的力量，在民進黨還是民進黨、陳其邁還是陳其邁的狀況下，嶄新的李眉蓁讓大家做一個新的選擇。今天前議長許崑源的夫人林絲娛也到場相挺李眉蓁，李眉蓁說，主委都很關心，一直都在總部安排組織的部份，很急著幫我call這些組織，今天抽籤陪著一起來，她比較安心。媒體也詢問日前李眉蓁談青年政策講得不是這麼俐落？國民黨黨主席江啟臣強調，當時她也在現場，她講得蠻完整的，從在地角度來看年輕人如何在高雄的未來發展，而且當天，這些年輕人也是受益於韓市府團隊的政策，甚至他們還擔心現在青年局的規模被縮小了，眉蓁也答應說如果擔任市長，絕對會擴大對青年的照顧，讓他們能安心。相較於民進黨、國民黨陣營的聲勢浩大及主席牌，單槍匹馬到場的吳益政則認為，不需要在抽籤場合造勢，並自信說雖然他起步慢，但是他會展現出爆發力，在最後關頭加速前進。