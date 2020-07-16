政院通過國發計畫　未來4年經濟成長率訂為2.6%至3.4%

行政院院會今（16）日通過國發會提報的「國家發展計畫（110至113年）」，訂定未來4年經濟成長率平均2.6%至3.4%、失業率平均3.5%至3.8%、核心消費者物價指數上漲率平均1.0%至1.5%的總體經濟目標。行政院長蘇貞昌在院會中裁示，國家發展計畫是未來4年台灣整體發展目標、策略之重要綱領，同時也是具體落實蔡總統政見與行政院重要施政的指引。過去台灣經濟發展過度倚賴中國，但在蔡總統上任以來，打造經濟發展新模式，優化產業投資環境，推動產業創新、能源轉型，打造數位國家，讓台灣經濟走出停滯，逐年成長，也大力推動長照2.0以及育兒政策，更全面照顧弱勢，希望讓國人都可以安居樂業。蘇貞昌說，國際局勢變化快速，對台灣是挑戰、也是機會。本計畫秉持「穩定中追求成長、變局中把握先機」理念，除規劃發展具戰略性的產業，期使台灣未來可以在全球產業鏈中扮演關鍵性的角色外，同時也要兼顧對重要民生物資、糧食、能源等的供應安全，及早部署，達到自給自足，此外，也要持續落實防疫新生活、大力振興經濟，請各部會務必全力推動。國發會發出新聞稿指出，國發計畫提出未來4年國家發展策略，在「啟動經濟發展新模式2.0」、「營造全齡照顧的幸福社會」、「塑造均衡發展的樂活家園」及「創造世代安居的對外關係」4大政策主軸下，落實推動包括積極打造六大核心戰略產業、持續推動產業創新優化轉型、優化台灣創業生態系、發展亞洲企業資金調度及高資產財富管理中心、打造數位國家智慧島嶼、打造2030雙語國家、培力新世代優質人力、優化創新金融產業、健全永續財政結構、完善長照服務體系、強化幼兒托育服務、解決青年低薪與投資青年、落實居住正義、建構穩定安心生活。國發會表示，未來也將落實推動深耕文化底蘊與文化力、推升體育運動發展、建設人本交通與觀光、推動均衡台灣發展計畫、強化前瞻基礎建設計畫、落實地方創生、打造韌性永續樂活家園，以及開展互惠國際布局等各項措施，讓台灣經濟更亮眼、對人民照顧更周全、國家更安全。