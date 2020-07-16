賴峰偉自爆　脊椎舊疾復發下周到台北三總開刀

▲陳寶緞隨後上台致詞流下眼淚，說原本以為車船處是他公務生涯的終點，現在縣長再度交託任務，她不得戮力上陣。（圖／記者張塵攝，2020.07.16）

▲澎湖縣長賴峰偉親自主持車船處長交接儀式，不過因致詞時全程坐在椅子上，引起在場人員的議論紛紛，賴自己爆料說下週一將到台北三總進行脊椎微創手術。（圖／記者張塵攝，2020.07.16）

澎湖縣政府車船處16日舉行新任處長交接布達暨宣誓就職典禮，澎湖縣長賴峰偉親自主持交接儀式，新任車船處長賴淨明正式上任，賴峰偉致詞時因全程坐在椅子上，引起在場人員的議論紛紛，賴解釋說因長期久站導致舊傷發作，下週一將到台北三總進行脊椎微創手術。車船處今天舉行新任處長交接布達暨宣誓就職典禮，由縣長賴峰偉親自主持，在財政處長鄭嘉薇、主計處長劉梅滿監交下，新任處長賴淨明宣誓就職。賴峰偉表示，陳寶緞365天的時間將車船處從「寒」系列，帶領成為「暖」系列的凝聚團隊，員工們個個將心比心，相互援助與包容，成了人人眼中的「資優班」。賴峰偉說，社會處掌管了600個社會團體、7個外館，規模不輸於車船處，他期許將這樣的領導統御模式能注入社會處，讓其繼續向上提升，傳遞正能量，建立井然有序，條條有理的良好團隊形象。陳寶緞隨後上台致詞流下眼淚，說原本以為車船處是他公務生涯的終點，現在縣長再度交託任務，她不得戮力上陣。車船處工作性質與一般公務機關不同，司機駕駛、船員、技工經常天未亮就上工，半夜十一、二點才能下班、三餐不正常，相當辛苦。因此去年接下車船處印信時，她告訴自己，要為這群默默付出的員工建構舒適體貼的服務環境，她謝謝所有行政人員協助與相伴，祝福車船處繼續亮眼、優質，所有人以身為車船處一份子為榮。由於賴峰偉參加交接典禮時，臉上不時露出些許痛苦表情，他也大方向在場貴賓說明，因為脊椎方面的舊疾復發，這個病灶一直長期困擾著他，因此醫生建議他進行一個小手術，下周一會請假到台北三總開刀，預計下周三就可以出院，不過休養復健期可能長達3個月之久。