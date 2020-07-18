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國民黨團告了！2女立委林楚茵、邱議瑩涉嫌偷音箱

記者 陳弘志 / 台北報導-2020-07-18 15:40:32
▲立法院國民黨團指控民進黨立委林楚茵、邱議瑩聯手偷走國民黨團的音箱，當時有人目擊拍下畫面。(圖/立法院國民黨團提供)
立法院昨天(17)進行監委人事同意權表決案，引發藍綠立委大戰，國民黨團為制衡民進黨，決定控告民進黨2名女性立委涉嫌竊盜。

藍綠立委雙方昨天在議場相爭不下時，傳出民進黨立委林楚茵、邱議瑩趁亂把國民黨團用於抗議用的音箱悄悄搬離議場，事後引發國民黨立委不滿，一度前往民進黨團辦公室踢門要求返還，並與綠營助理爆發口角，雙方互稱侵權。

立法院民進黨團表示，已針對國民黨為杯葛監委同意權投票，涉嫌破壞國會議場，要求立法院與保警正式提告；國民黨團也隨後向地檢署提告綠營涉嫌作票，與2女立委涉嫌偷竊音箱。

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