藍營籲證實印尼外館電報真偽　外交部：不因政黨壓力公布

儘管總統府秘書長蘇嘉全已提告，但是國民黨今（21）日仍緊咬蘇嘉全與姪子、立委蘇震清赴印尼一事，國民黨文傳會主委王育敏更拿出媒體報導表示，媒體訪問外交部人員，證實電報為真，但日期是誤繕，呼籲外交部不要迴避，盡快出示電報。外交部對此表示，不會基於政黨或媒體壓力公布國家文書。

外交部今日例行記者會上，發言人歐江安回覆媒體提問時表示，外交部從未對外證實電報真偽，主要原因是所有國家公文書不是拿來外流、或當政治鬥爭工具使用，而是用以內部研析、跨部會研商。對於見諸於外的文件，外交部一律不評論，也不證實其真偽或內容對錯，外交部不會基於政黨或媒體壓力公布國家文書。

國民黨今日再度舉行記者會，革命實踐研究院副院長游淑慧表示，這封電報的解密時間已到，已經不再是密件，外交部應該可以對外公布內容。至於當時的王美花次長於陪同回國後，有沒有向當時的經濟部長報告？且有沒有依據外館大使的建議，向經濟部說明利害關係？這份電報顯示，這只是冰山的一角，國民黨相信還有很多尚未公開。

蘇震清今日上午在立法院受訪，他表示已經請律師到法院遞狀，國民黨有任何不實指控，他都要告加重誹謗罪。整起事件最弔詭的地方，是密件中指出蘇震清在2017年8月訪印尼，但根據外交部的出入境紀錄，蘇嘉全、蘇震清在該年都沒有去印尼。