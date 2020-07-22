陸淑美敲下議事槌　高雄市議會第三屆第三次定期大會閉幕

▲高雄市議會第三屆第三次定期大會閉幕。（圖／高雄市議會提供）

高雄市議會因受新冠肺炎疫情的影響延後召開的第3屆第3次定期大會，今（22）日在代理議長陸淑美敲下閉幕議事槌後劃下句點，陸淑美並期待7月31日順利選出繼任議長，接棒這屆議會的最後2年半任期。代理議長陸淑美閉幕致詞表示，感謝楊明州代理市長在大會期間帶領市府團隊到議會備詢，持續高雄市政的運作，也謝謝全體議員在會期中的支持與配合，展現為民喉舌、積極問政的用心與努力，並對議會黃錦平秘書長及所有行政同仁說聲「謝謝，大家也辛苦了」。代理市長楊明州表示，這段期間承蒙議員們的鞭策，市政工作推動順利，感謝議會的監督問政，感謝溢於言表，同時他也說自己與各代理局處首長是副手聯盟，務必善盡職責、堅守崗位，積極認真推行市政，接受議員監督、順利完成總質詢，內心充滿感謝，不負對自己的期許，亦不辜負市民朋友的期待。陸淑美指出，第3次定期大會因受新冠肺炎疫情的影響，延至到5月中召開，誰也沒想到，在6月6日這一天，竟然發生市長被罷免、議長不幸離開的情形，幸好在全體議員配合下，議會雖承受沈重打擊和挫折，仍然堅定、勇敢的完成所有議程，沒有辜負市民的託付。陸淑美表示，她已順利完成許崑源議長生前託付的最後一項任務「主持議事」，並且圓滿閉幕，議會將於7月30、31日兩天召開臨時會，舉辦議長補選，未來將由補選議長接棒這屆議會最後的2年半任期，隨後陸淑美並敲下議事槌，為第3次定期大會劃下句點。