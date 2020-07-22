約旦政府將我國納入首波開放入境名單　最快8月逐步開放

約旦政府於昨（21）日宣布將我國納入首波開放入境國家名單，外交部發言人歐江安對此表示，此一措施再度彰顯台灣防疫成就，約旦政府肯定我國防疫得當，給予我國入境便利待遇，外交部表示誠摯歡迎，確切解封日期待約旦官方公布。歐江安指出，約旦政府因應新冠肺炎疫情，自3月17日起暫停全球旅客入境。但如今考量約旦境內疫情已逐漸趨緩，幾無社區感染案例，約旦政府因此規劃自本年8月起逐步開放邊境。歐江安說，經約旦政府評估各國疫情現況及防疫成效，將台灣、中國、馬來西亞、泰國、奧地利、瑞士、德國、義大利、賽普勒斯、加拿大、喬治亞、丹麥、拉脫維亞、愛爾蘭、冰島、格陵蘭、挪威、紐西蘭、馬爾他、立陶宛、愛沙尼亞及摩納哥等22國納入首波開放國家名單。歐江安進一步說明，自台灣入境的旅客，在持有出發前72小時內採檢的新冠肺炎核酸檢驗陰性報告，以及在台灣停留至少14天相關證明文件，並於抵達約旦機場後再次接受新冠肺炎檢測，確認採檢陰性的情況下，即可免隔離入境約旦，至於其他相關具體實施細節，約旦官方會再公告。外交部表示，台灣與約旦往來密切，約旦對我國的開放措施將有助兩國後疫情時期在經貿、文教及觀光等領域的交流合作進一步深化。另為防治第二波疫情擴散，約旦政府目前仍採取積極防疫措施，規定出入密閉公共場所均須配戴口罩，且限制大型集會活動，國人須特別留意並遵守當地政府的防疫規定。