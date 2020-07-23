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李眉蓁論文抄襲爭議　蔡英文：候選人要好好說明

記者鄭宏斌／台北報導-2020-07-23 10:50:27
▲國民黨高雄市長候選人李眉蓁爆發論文抄襲風波，蔡英文總統呼籲她好好說明。（圖／記者鄭宏斌攝，2020.07.23）
國民黨高雄市長候選人李眉蓁爆發幾乎整本碩士論文都是抄襲的爭議，衝擊選情。蔡英文總統今（23）日受訪表示，候選人要好好說明，此外，相信國家還是有一定的體制可以驗證這個論文的真偽。

蔡英文指出，如果社會有質疑的話，就應該好好、一一地去回應，雖然她的論文跟學位都沒有問題，母校也都提出說明，她的學位頒授的過程也沒有問題。即便如此，去年選戰中，還是有人操作，即便這樣，她也都一一提出來說明，也很有耐心跟社會大眾說明。

蔡英文說，面臨這樣事情，鼓勵候選人面對這些質疑，應好好對外說明。ㄌ

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