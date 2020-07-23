8月開放外籍人士來台就醫引反彈　醫護怒洗版：不要鬧了

新冠肺炎疫情雖然在台灣已經緩和，但國際疫情依然相當嚴峻，單日新增確診人數節節攀升。不過中央疫情指揮中心卻在昨（22）日宣布，從8月1日起開放外籍人士「有條件」來台就醫，卻引發眾多醫護與民眾不滿，湧入臉書留言大罵「決策者不要鬧了」。
中央疫情指揮中心昨（22）日提到，「展現台灣優質醫療及貢獻，並為延續『Taiwan can help, and Taiwan is helping!』的精神，自今年8月1日起，除健康檢查、美容醫學等非急迫性醫療需求外，國際醫療病患可透過醫療機構檢具相關資料、文件提出來台就醫申請，衛福部將依醫療必要性、療程延續性及風險性等原則進行審查，協助海外人士來台接受醫療服務」。並在文末附註「謝謝台灣醫護人員，謝謝所有第一線人員，台灣加油」。
眾多醫護人員紛紛表達不滿，在下方留言：「怕醫護人員不夠累是不是？不把台灣的醫療體系搞垮就不甘願是不是」、「決策者到底是誰？不要鬧了」、「謝謝辛苦的防疫人員所以派更多工作給我們？」「就算加薪，我也不願意犧牲健康和拿命去拼那點錢」、「是覺得我們醫護人員太閒嗎？不要只會用嘴巴說感謝第一線的醫護人員，光一個獎金發的速度比烏龜爬還要慢」、「有必要在這個時間賺這種錢嗎？」；擁有15萬粉絲的劉宗瑀醫師也在下方痛批，「簡直是諷刺，台灣醫界真的很X，衛福部當我們吃飽太閒」。
眼見情況不對，今（23）日衛生福利部也在留言回應，「大家相關的意見還有留言，衛福編已經有彙整向上呈報，感謝大家的意見」。（編輯：潘毅）
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